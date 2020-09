Dahme-Spreewald

Die Busfahrer der Regionalen Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald (RVS) haben ihre Drohung wahr gemacht und am Dienstagmorgen um 3 Uhr ihre Arbeit niedergelegt. Verdi-Sekretär Lutz Modrow baute vor dem Werkstor in Mittenwalde einen Streikposten auf, nahm die Fahrer der Nachtschicht in Empfang, ließ sie ihre Namen in Streiklisten eintragen und schickte sie wieder nach Hause. Es sei kalt gewesen in der Nacht, sagt er. Aber es habe von der Geschäftsleitung Kaffee gegeben. „Das war sehr nett.“

Auf den Straßen der Region fahren folglich den ganzen Tag über deutlich weniger Busse als üblich. Vor allem verkehren die PlusBusse, die von Subunternehmern bedient wurden. Im Süden des Landkreises sind das genau zwei Linien. Im Norden werden einige mehr bedient. „Manche Mitarbeiter beteiligen sich nicht am Streik, die versuchen wir auf den wichtigsten Linien einzusetzen“, sagt RVS-Geschäftsführer Siegfried Richter. Unterm Strich fahren rund 25 bis 30 Prozent des normalen Angebots. Der Streik soll noch bis Mittwochmorgen um drei Uhr andauern.

Kaum Stau in Königs Wusterhausen

Die Busfahrer streiken, um in den Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst Druck aufzubauen. Knackpunkt ist aktuell die Frage, ob auf Bundes- und Landesebene gleichzeitig verhandelt werden soll oder nicht. Der Streik war von Verdi schon eine Woche im Voraus angekündigt worden, damit sich die Einwohner des Landkreises und vor allem die Eltern der Schüler auf mögliche Unannehmlichkeiten einstellen konnten.

Gewerkschafts-Sekretär Lutz Modrow vor dem RVS-Betriebshof in Mittenwalde. Quelle: Oliver Fischer

Das schienen sie auch getan zu haben, denn sowohl im Berufsverkehr als auch im Schülerverkehr blieb die Situation am Morgen in Dahme-Spreewald weitgehend entspannt. Anders als in Berlin, wo Ein- und Ausfallstraßen am Morgen dicht waren, staute sich der Verkehr auch in der größten Stadt Königs Wusterhausen auch in der Stoßzeit nicht merklich.

Schulen melden reibungslosen Ablauf

Die Schulen meldeten ebenfalls einen weitgehend reibungslosen Ablauf. In der Oberschule Schenkenland in Groß Köris meldeten nur etwa fünf Familien ihre Kinder ab, weil sei den Transport zur Schule nicht organisieren konnten. Bei rund 380 Schülern aus einem großen Umkreis eine noch überschaubare Zahl. Am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Königs Wusterhausen schafften es zwei von 700 Schülern nicht zur Schule. Die Europaschule in Königs Wusterhausen meldete überhaupt keine Ausfälle.

Schüler zum Schulbeginn am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Königs Wusterhausen. Die meisten kamen mit dem Auto. Quelle: Oliver Fischer

Auch Björn Langner, Bürgermeister der Gemeinde Heidesee, blieb von Klagen über ausfallende Busse unbehelligt. Dabei ist die Gemeinde Heidesee eine klassische Pendlergemeinde, es gibt dort keine weiterführende Schule, die älteren Kinder treffen sich morgens alle im Bus oder der Bahn, um gemeinsam zur Schule zu fahren. „Ich kann nur vermuten, dass die Eltern für Dienstag Fahrgemeinschaften organisiert haben und alle Kinder pünktlich in ihren Schulen angekommen sind“, sagte Langner. „Aber wenn man im Rathaus nichts hört, gibt es in der Regel auch keine Probleme.“

RVS-Chef Richter : Können nicht garantieren, dass jeder nach Hause kommt

Für diejenigen, die mit dem Zug nach Königs Wusterhausen gekommen sind, brachte der Streik vor allem längere Fußwege mit sich – oder längere Wartezeite auf Busse, die vereinzelt sogar noch fuhren. Zwei junge Mädchen etwa saßen noch gegen 7.30 Uhr an der Bushaltestelle am Bahnhof, weil der Bus um 6.55 Uhr, den sie normalerweise genommen hätten, ausgefallen war. Der Fußweg zum Friedrich-Wilhelm-Gymnasium hätte sie zwar nur etwa sieben Minuten gekostet. Sie würden dennoch weiter warten, sagten sie. „Auf Laufen haben wir keine Lust.“

Länger warten oder zur Schule laufen: vor dieser Wahl standen Schüler am Morgen in Königs Wusterhausen. Quelle: Oliver Fischer

Es gab aber auch Menschen, die größere Probleme haben. „Bei uns laufen schon die Telefone heiß, weil Menschen anrufen und wissen wollen, wie sie nach der Schule oder der Arbeit wieder nach Hause kommen“, so RVS-Geschäftsführer Siegfried Richter. „Wir versuchen die Betroffenen dann zu lotsen mit dem, was fährt. Aber wir können aktuell nicht garantieren, dass jeder problemlos nach Hause kommt.“

Verdi mit Streik zufrieden

Verdi-Sekretär Lutz Modrow zeigte sich so oder so mit dem Verlauf des Streiks zufrieden. Die Busfahrer stünden geschlossen hinter den Verdi-Forderungen nach einer Tarifangleichung zwischen Brandenburg und Berlin, so Modrow. Gleiches gilt grundsätzlich bei der RVS auch für die Chefetage. Siegfried Richter hat schon öfter betont, dass ihn die Lohnunterschiede zwischen Berliner und Brandenburger Busfahrern stören, weil es bei einem Gefälle von 300 bis 500 Euro schwierig ist, die Busfahrer in Brandenburg zu halten. Brandenburg zahlt den niedrigsten Tarif von allen Bundesländern.

Von Oliver Fischer