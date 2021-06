Königs Wusterhausen

Nicht nur den Einzelhandel, Kinos, Hotels und Gaststätten hat die Pandemie kräftig gebeutelt. Auch die Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald (RVS) blieb davon nicht verschont. Geschäftsführer Siegfried Richter gibt dazu Auskunft.

Wo spüren die 250 RVS-Mitarbeiter die Pandemie am deutlichsten?

Siegfried Richter: Die größten Auswirkungen verzeichnen wir auf unseren 51 Linien beim Rückgang der Fahrgastzahlen. Sie brachen ähnlich wie in anderen Verkehrsunternehmen zu Beginn der Pandemie von Mitte März bis Ende Mai vorigen Jahres um etwa 50 Prozent ein. Der Fahrscheinverkauf direkt in den Bussen ging von 2019 auf 2020 um ein Drittel zurück. Dennoch haben wir im Unterschied zu anderen Verkehrsgesellschaften auch in dieser Zeit unser Angebot nicht reduziert und als Teil der Daseinsvorsorge alle Linien bedient. Dafür noch einmal ein ausdrückliches Dankeschön an alle meine Mitarbeiter.

Haben sich die Fahrgastzahlen inzwischen wieder eingepegelt?

Die Busfahrer können jetzt im Vergleich zu 2019 etwa wieder 80 Prozent ihrer Fahrgäste begrüßen. Aufgrund des reduzierten öffentlichen Lebens sowie der Kontaktbeschränkungen verzichten viele Bürger nach wie vor auf nicht unbedingt notwendige Fahrten zum Einkaufen oder zu Verwandten. Oder sie wählen lieber das Auto oder das Fahrrad.

Im vorigen Jahr hat der Landkreis ein neues Verkehrskonzept verabschiedet, in dem der neue Flughafen eine zentrale Rolle spielt. Aber auch hier dürften durch die Pandemie längst nicht alle Blütenträume gereift sein - oder?

Die RVS hat rund um den BER ihr Angebot erheblich verstärkt, auch die vielen neuen Wohngebiete in Schönefeld einbezogen. Aber wenn aufgrund der Pandemie nur noch höchstens 20 Prozent der ursprünglich erwarteten Fluggäste eintreffen und viele Flughafenmitarbeiter in Kurzarbeit sind, so trifft uns das natürlich hart. Die neu eingerichtete, stündlich verkehrende Nachtbuslinie N 36 über Mittenwalde, KW, Wildau, Schulzendorf bis Schönefeld hat sich allerdings schon bestens bewährt. Vor allem für die Schichtarbeiter bei Amazon in Kiekebusch oder das DHL-Zentrum erweist sie sich als ideal.

Ein spezieller Dampfgenerator versprüht jetzt in den RVS-Bussen zur Generaldesinfektion Wasserstoffperoxid, sodass Pilzsporen, Bakterien und Viren beseitigt werden. Quelle: Franziska Mohr

Eine der wichtigsten Komponenten der RVS ist der Schülerverkehr. Einige Eltern kritisierten allerdings, dass die Busse häufig zu voll sind. Wie haben Sie versucht, hier Abhilfe zu schaffen?

Das ist einfacher gesagt als getan. Private Busunternehmen einzuschalten rechnet sich für diese nicht, wenn sie nur ein oder zwei Touren fahren können. Letztlich bleibt nur ein flexiblerer Schulbeginn. Das allerdings müssen uns die Schulen rechtzeitig mitteilen, sodass wir unsere Einsatzpläne anpassen können. Hier liegt in der Kommunikation noch so manche Reserve. Zumal es in den vergangenen Monaten aufgrund des Auf und Ab der Regelungen manchmal schon schwierig war, überhaupt noch zu wissen, welche Schule geöffnet ist und welche nicht.

RVS im Überblick Die RVS-Busse verkehren auf 51 Linien mit einer Streckenlänge von insgesamt 1316 Kilometern, die teilweise auch nach Berlin sowie in die Landkreise Teltow-Fläming und Elbe-Elster führen. Mit zu den profitabelsten Linien gehört der Stadtbus 739 in Königs Wusterhausen. 989 Haltestellen umfasst das Streckennetz. 6,4 Millionen Fahrgäste werden jährlich befördert, wobei insgesamt 106 Millionen Kilometer zurückgelegt werden. 131 Busse umfasst die Verkehrsflotte. Die RVS hat insgesamt 250 Mitarbeite. Geschäftsführer ist seit November 2017 der Diplom-Ingenieur und Betriebswirt Siegfried Richter.

Was hat die RVS unternommen, um den Fahrgästen sowie den Mitarbeitern dennoch ein sicheres Fahrgefühl zu vermitteln?

Insgesamt hat das Unternehmen bislang über 100 000 Euro investiert, um die Fahrer mit durchsichtigen Schutzfolien ähnlich eines Duschvorhangs vor Infektionen zu schützen. Diese wurden nun fast vollständig durch feste Trennscheiben ersetzt. Außerdem werden die Busse täglich gereinigt und in regelmäßigen Abständen mit einem eigens dafür angeschafften Dampfgenerator einer Generaldesinfektion unterzogen. Dabei wird in den Bussen Wasserstoffperoxid versprüht, das eine leicht feuchte Schutzschicht bildet und über 99 Prozent aller Pilzsporen, Bakterien und Viren beseitigt.

Hat sich dieses Hygienekonzept bewährt oder sind viele Fahrer an Covid-19 erkrankt?

Glücklicherweise hat sich von unseren Busfahrern bisher kein einziger infiziert. Quarantänefälle blieben aber auch bei uns nicht aus.

Konnten Sie diese Ausfälle mit der ohnehin angespannten Personalsituation bei den Busfahrern kompensieren?

Die RVS hat sich inzwischen zu einem attraktiven Arbeitgeber entwickelt. Die Zeiten, wo auf Kosten des Fahrpersonals geknausert wurde, sind endgültig vorbei. Über mangelnde Interessenten können wir derzeit nicht klagen. Quereinsteiger, die wir gern ausbilden, sind bei uns nach wie vor willkommen. Auch die Lohnunterschiede zu den Berliner Kollegen sind erheblich geschrumpft.

Fahrgastausfälle und gestiegene Hygieneauflagen hinterlassen finanzielle Lücken. Welche Unterstützung erwarten Sie von der Politik?

Bund und Land haben für 2020 einen Rettungsschirm für den ÖPNV aufgespannt, mit dem die Mindereinnahmen kompensiert wurden. Auch für dieses Jahr steht ein Ausgleichsfonds bereit, der aber streng gedeckelt ist. Es ist daher noch völlig offen, in welcher Höhe die Ausfälle ersetzt werden. Bis dato trägt der Landkreis, deren 100-prozentige Tochter die RVS ist, die übrigen Einnahmeverluste.

Mit der Pandemie hat sich die Arbeitswelt verändert: Stichwort Homeoffice. So mancher Fahrgast wird künftig weitaus seltener ins Büro fahren. Wird diesbezüglich auch das Angebot an Fahrkarten flexibler gestaltetet?

Momentan hält der Verkehrsverbund Berlin Brandenburg (VBB), dem wir angehören, die Ticketauswahl für ausreichend. Die Barzahlungen im Bus kosten viel Zeit, sodass wir sie irgendwann abschaffen wollen. Für das bargeldlose Bezahlen im Bus hat die RVS jetzt neue Geräte installiert, die sich aber noch in der Testphase befinden. Wir denken, dass die Fahrgäste im Bus ab Herbst ähnlich wie im Supermarkt bis zu einem bestimmten Betrag ohne Pin nur noch ihre Karte auflegen müssen. Die Zukunft liegt im E-Ticket, das dann ähnlich wie bei den Handy-Tarifen für den Fahrgast über eine Best-price-Option verfügen kann.

Apropos Zukunft. Wie wird die künftige Busflotte der RVS aussehen? Sind E-Busse für die Region eine Alternative?

Unsere Busse fahren größtenteils mit der sauberen Euronorm 6 und dies in der Personenbeförderung jährlich stolze 106 Millionen Kilometer. Dabei erweisen sich E-Busse aufgrund unserer langen Linien als weniger geeignet. Das ist in Berlin mit den kurzen Buslinien anders. An der Umweltbilanz der E-Busse scheiden sich ohnehin noch die Geister. Ich denke nur an das Problem Unfälle bzw. die Entsorgung der Batterien. Gerade im Winter, wenn noch die Heizung zugeschaltet werden muss, sind für die RVS die Reichweiten der E-Busse zu gering. Perspektivisch setzt das Unternehmen daher eher auf Wasserstoffbusse. Letztere sind derzeit allerdings dreimal so teuer als ein Dieselbus, und der kostet schon eine Viertelmillion Euro. Insgesamt wird der ÖPNV dadurch in jedem Fall teurer.

Wie steht es mit dem autonomen Fahren?

Das ist für uns für das nächste Jahrzehnt kein Thema.

Das System der Rufbusse wird die RVS im Süden des Landkreises etwas ausbauen. Als noch besser erweisen sich allerdings die Bürgerbusse. Private Vereine, die diese Fahrten auf die Beine stellen, werden wir in jedem Fall unterstützen.

Was sieht der 2020 beschlossene Nahverkehrsplan für den Landkreis noch vor?

Aktuell werden die Verkehrsachse Mittenwalde -Zossen sowie der Funkerberg in Königs Wusterhausen stärker in das Liniennetz einbezogen. Letztes gilt auch für den Zeuthener Winkel. Kurzum: In dem rasch wachsenden Landkreis stehen die RVS-Busse auch künftig keinesfalls still.

Von Franziska Mohr