Am Mittwoch wird der Bundestag wohl die Corona-Notbremse beschließen: Mit nächtlicher Ausgangssperre ab einer Inzidenz von 100, Schließung von Geschäften ab einer Inzidenz von 150 und Schulschließungen ab einer Inzidenz von 165. Auf eine Stimme werden die Koalitionsfraktionen dabei allerdings nicht zählen können: Jana Schimke (CDU), direkt gewählte Abgeordnete für Dahme-Spreewald und weite Teile von Teltow-Fläming, wird gegen den Entwurf und damit wohl auch gegen weite Teile ihrer Fraktion stimmen.

In einer persönlichen Erklärung, die der MAZ vorliegt, begründet Schimke ihre Entscheidung damit, dass die Notbremse die Rechtsstaatlichkeit in mehrfacher Hinsicht einschränke. So werde den Ländern etwa die Möglichkeit genommen, individuell auf das örtliche Infektionsgeschehen zu reagieren. „Damit geht uns eine wichtige Möglichkeit verloren, aus unterschiedlichen Ansätzen in der Pandemiebekämpfung zu lernen. Projekte wie in Rostock, Tübingen oder dem Saarland wird es nicht mehr geben“, so Schimke. Sie fordert deshalb, dass die Verantwortung nicht auf die Bundesregierung, sondern auf die Parlamente verlagert wird.

Ausgangssperren „verfassungsrechtlich fragwürdig“

Die Bundestagsabgeordnete kritisiert in einer persönlichen Erklärung die geplanten Ausgangssperren als „grob unverhältnismäßig und in ihrer Tragweite verfassungsrechtlich fragwürdig“. Auch das weitreichende Sportverbot an der frischen Luft erscheine angesichts einer geringeren Infektionsgefahr unter freiem Himmel willkürlich. „Dabei ist sportliche Betätigung gerade in Zeiten des Homeoffice wichtig für die Gesundheit der Menschen“, so Schimke. Die Schließung von Geschäften ab einer Inzidenz von 150 sei ebenfalls „schwer nachvollziehbar, da der Einzelhandel kein Infektionstreiber ist“.

Schimke kritisiert Festhalten an Inzidenz

Eine Kritik Schimkes richtet sich generell gegen das Festhalten an die Inzidenz. Diese allein sei wenig aussagekräftig, da mit der ständig steigenden Zahl an Tests automatisch die Zahl der aufgespürten Positivfälle steigt. Einen Einfluss auf schwere Krankheitsverläufe oder Todesfälle habe das aber nicht. Gleichzeitig gehe wegen des zunehmenden Impffortschritts der Anteil der schweren Verläufe und Todesfälle zurück.

Angesichts von schwerwiegenden Grundrechtseingriffen brauche man eine validere Begründung für die Maßnahmen, so Schimke.

Neben Jana Schimke haben schon andere CDU-Abgeordnete aus Brandenburg angekündigt, gegen den Gesetzentwurf stimmen zu wollen, darunter Dietlind Tiemann, Jens Koeppen und Saskia Ludwig. Sylvia Lehmann (SPD) hatte sich zuletzt noch unentschieden geäußert.

