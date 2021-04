Zesch am See/Königs Wusterhausen

Nein, planen könne man derzeit wirklich nicht. Zwar wird in den kommenden Tagen am Campingplatz „Zesch am See“ wieder das Wasser angestellt, aber wann es dort wohl wieder richtig losgeht, das weiß Andrea Voltz in diesen Tagen noch nicht. Seit mehr als 20 Jahren betreibt sie den Campingplatz „Zesch am See“ im gleichnamigen Zossener Ortsteil. Es ist nun bereits die zweite Saison, die im Corona-Modus startet – und die zweite Saison voller Ungewissheit. „Ich hatte gerade eine Anfrage für Mitte April“, sagt sie. „Aber die kann ich ja natürlich nicht annehmen“.

Denn nach den aktuellen Brandenburger Corona-Regeln ist auch das Campen weiterhin nicht erlaubt. Wie die Betreiber von Hotels oder Pensionen dürfen die Inhaber von Campingplätzen im Zuge des Beherbergungsverbots derzeit keine Urlauber empfangen. Allerdings: Dauercamper mit einem mindestens für ein Jahr gültigem Pacht- oder Mietvertrag dürfen auf ihre Plätze.

Dauercamper als Rettung für den Platz

„Die Dauercamper sind unsere Rettung“ sagt Andrea Voltz. Auf dem 2,6 Hektar großen Gelände am Großen Zeschsee können sie sich gut verteilen, versorgen sich mit dem eigenen „Winterwasser“ selbst. Eine der Dauercamperinnen ist Beate Binsch. Gemeinsam mit ihrem Mann kam sie bereits vor 16 Jahren zum ersten Mal auf den Campingplatz – damals noch mit dem Zelt. Dort habe es ihnen so gut gefallen, erzählt sie beim Ortsbesuch am Donnerstag, dass sie sich in „Zesch am See“ dauerhaft einrichteten. Durch die eigene Bleibe vor Ort können sie nun auch die Ostertage auf dem Platz verbringen.

Der Campingplatz liegt direkt am Großen Zeschsee. Quelle: Johanna Apel

Auch im vergangenen Jahr waren Campingplätze nach Ausbruch der Pandemie zunächst geschlossen. Andrea Voltz hofft, auch 2021 wieder etwa zu diesem Zeitpunkt wieder öffnen zu können – auch für andere Tagescamper und andere Urlauber. „Vorher rechnen wir aber nicht damit“, sagt sie. Wenig sinnvoll sei außerdem, wenn sie kurz öffnen, aber dann wieder schließen müssten. „Das sind dann ja Kosten ohne Ende.“ Es sind noch viele offene Fragen, die wohl erst in den kommenden Wochen und Monaten geklärt werden. Für die Ostertage steht aber zumindest schon einmal fest: Urlaub auf dem Campingplatz ist derzeit nicht möglicht – es sei denn, man ist Dauercamper.

Die Campingsaison beginnt

Ein ähnliches Lagebild beim „Campingdomizil Körbiskrug“ im gleichnamigen Ortsteil von Königs Wusterhausen. „Eigentlich hätte es Ostern wieder das große Wiedersehen gegeben“, sagt Inhaber Roberto Heß im Telefonat mit der MAZ. Vor wenigen Tagen hat er das Wasser auf dem Campingplatz wieder angestellt, wie auch in „Zesch am See“ können sich Dauercamper dort derzeit aufhalten. „Für die gibt es ja Ausnahmen, solange sie autark sind“, erklärt Heß.

Am 1. April wäre eigentlich die Saison auch im „Campingplatz Körbiskrug“ wieder losgegangen, so Heß. Doch noch seien die Inzidenzzahlen sehr hoch – und nicht klar, wie das Campen wohl in den kommenden Wochen und Monaten aussehen wird. „Ich hoffe, dass wir zumindest im Mai oder Juni an dem Punkt sind, mit Hygienekonzepten, Tests und durch Impfungen wieder mehr Sicherheit zu haben“, sagt er.

Große Nachfrage im Corona-Sommer 2020

Dann könne er hoffentlich auch auf dem Campingplatz wieder mehr Urlauber empfangen. Wie schon im vergangenen Jahr rechnet er dabei sowieso mit mehr Abständen zwischen den Zelten als sonst – damit sich die Camper während des Urlaubs nicht in die Quere zu kommen.

Nachdem das Campingdomizil im vergangenen Jahr zunächst mehr als einen Monat lang keine Umsätze machte, ging es dafür dann im Sommer dann richtig los: „Wir hatten eine enorme Nachfrage“, sagt Heß. Von Mai bis Ende September sei der Campingplatz komplett ausgebucht gewesen. „Mal sehen, wie es in diesem Jahr sein wird.“

Gastronomie soll auch wieder öffnen

Die zum Campingplatz gehörende Gastronomie hat er vorerst noch nicht geöffnet. „Außer-Haus-Verkauf funktioniert auf einem Campingplatz nicht“, sagt er. Sobald wieder mehr Touristen kommen sollten, will er dann jedoch wieder Getränke und Speisen anbieten. „Die Gastronomie ist eines der Standbeine des Campingplatzes.“

Es bleibt also noch abzuwarten, wie es im Campingdomizil nun weitergeht. Gerade Campingurlaub sei verantwortungsbewusst möglich, sagt Heß – vorausgesetzt, man ist dabei auch weiterhin vorsichtig.

Von Johanna Apel