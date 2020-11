Dahmeland-Fläming

Mit der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER nimmt der Flugverkehr im Umland deutlich zu. Dadurch steigt neben dem Fluglärm auch die Schadstoffbelastung in der Luft. Stickoxide, Ozon oder Feinstäube, wie zum Beispiel Ultrafeinstäube können schädlich für uns sein und unser Lungen- und Herz-Kreislaufsystem beeinträchtigen. Leider sind die Grenzwerte dafür bisher noch nicht klar definiert. Die Berliner Charité unter der Leitung von Prof. Dr. med. Petra Gastmeier und Dr. med. Miriam Wiese-Posselt will nun, gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Düsseldorf, für mehr Klarheit auf dem Gebiet sorgen.

Studie mit Grundschülern geplant

Geplant ist eine Studie durchzuführen, in der untersucht werden soll, wie die veränderte Luftqualität sich auf die Gesundheit von Kindern auswirkt. Denn die empfindlichen Körper der Kleinen würden besonders viele Schadstoffe aufnehmen, heißt es in einem Schreiben der Verantwortlichen. Andererseits gesunden Kinder auch schneller bei einer verbesserten Luftqualität. So wollen die Mediziner in dem Projekt „ Berlin-Brandenburg Air Study“, kurz BEAR-Studie, Kinder im Grundschulalter innerhalb von zwei Jahren regelmäßig untersuchen. Dafür soll eine speziell ausgebildete Krankenschwester zwei bis dreimal im Jahr in die ausgewählten Grundschulen und Horte kommen und kontrolliert neben der Körpergröße und dem Gewicht, auch den Blutdruck, die Blutgefäße, das Reaktionsvermögen, die Aufmerksamkeit, die Lungenfunktion und Entzündungswerte beim Ausatmen bei den Kindern.

Als Hauptstadtflughafen sorgt der BER für einen drastisch zunehmenden Flugverkehr in der Region. Quelle: dpa-Zentralbild

Ministerium lehnt Studie ab

Die dafür ausgewählten Einrichtungen befinden sich alle im Umfeld des Flughafen BER. Neben Berliner Grundschulen waren von den Medizinern ursprünglich ein Mitwirken der Kommunen Blankenfelde-Mahlow, Schönefeld, Schulzendorf und Eichwalde geplant. Die Studie stieß bei den Gemeindevertretern auf großes Interesse, doch für die Umsetzung des Projektes wird eine Bewilligung durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) benötigt, die jedoch nicht erteilt wurde. Die zuständige Mitarbeiterin, Frau Dr. Anke Greve, nennt im Ablehnungsschreiben folgende Gründe für die Entscheidung: Zum einen würde es aus ihrer Sicht bei dem Projekt um die Auswirkungen des Flughafens gehen und nicht um die von Schule und Unterricht. Demnach sei die Einrichtung hier nur Mittel, um die gewünschte Zielgruppe erreichen zu können. Zudem scheint das Ministerium das Vorhaben als schädlich für die Kinder einzustufen, denn „unter dem Gesichtspunkt der Gesunderhaltung der Schülerinnen und Schüler, wird ausdrücklich empfohlen, der Genehmigung dieser Studie nicht zuzustimmen“, heißt es in dem Schreiben.

Kommunen setzen sich für Projekt ein

Sowohl für die Medizinerinnen als auch die Gemeinden ist die Entscheidung des MBJS unverständlich. Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE) suchte bereits das Gespräch mit Dr. Greve. „Sie sieht bei der Studie keinen unmittelbaren Nutzen für die Schule“, erklärt Jenoch. „Wenn nun aber Kinder durch den Ultrafeinstaub kognitiv einbüßen, muss der Schulbetreiber reagieren“, so sein Appell. In Berlin wäre die Studie gestattet worden. „Dass es in Brandenburg nicht geht, ist nicht nachvollziehbar.“ Nach der Unterhaltung am 29. Oktober, hätte Dr. Greve ihre Entscheidung noch einmal überdenken wollen, doch bisher habe Jenoch nichts mehr von ihr gehört. So haben die vier Kommunen unabhängig vom Ministerium beschlossen, die Studie lediglich in Horten durchführen zu lassen. In Blankenfelde-Mahlow wird das Projekt in vier Einrichtungen, in Schönefeld in zweien und in Schulzendorf und Eichwalde jeweils in einer realisiert werden.

An Berliner Grundschulen wird die Studie bereits durchgeführt. Quelle: dpa

„Wir sind es den Kindern einfach schuldig“, sagt Jenoch und blickt dem Projekt positiv entgegen. In einem Schreiben an das Ministerium erklärt Prof. Dr. med. Gastmeier die Wichtigkeit der Studie, denn gegebenenfalls könnte ein Zusammenhang zwischen den Luftschadstoffen und einer Gesundheitsgefährdung bei den Kindern deutlich gemacht werden. „Wenn das der Fall wäre, ist es eine staatliche Aufgabe, Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Kinder zu entwickeln und umzusetzen“, so die Medizinerin.

