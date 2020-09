Dahme-Spreewald

Im Landkreis Dahme-Spreewald hat sich die Zahl der laborbestätigten Fälle an Covid-19 innerhalb der letzten 48 Stunden um vier erhöht. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Landkreises hervor. Das Gesundheitsamt gibt einen aktuellen Überblick zur Ausbreitung der Atemwegserkrankung: In Dahme-Spreewald sind mittlerweile 285 Corona-Patienten wieder genesen. Vom Labor bestätigt wurden bisher insgesamt 305 positive Fälle der Infektion. Nach wie vor sind acht Todesfälle zu beklagen. Damit sind derzeit insgesamt zwölf Personen tatsächlich infiziert, von denen sich keine in stationärer Behandlung befindet.

Einige der jüngsten Infektionsfälle stehen abermals im Zusammenhang mit den Reiseaktivitäten. Bei drei der fünf zuletzt positiv getesteten, symptomfreien Personen im Landkreis Dahme-Spreewald handelt es sich um Reiserückkehrer aus der Türkei und aus Kroatien − beide Länder sind vollständig beziehungsweise für bestimme Regionen aktuell vom Bundesgesundheitsministerium, Auswärtigen Amt und Bundesinnenministerium als Risikogebiete eingestuft.

Folgendes Bild der Infizierten ergibt sich in den Kommunen: In Königs Wusterhausen sind es insgesamt 97 Fälle, davon sind 90 genesen, in Schönefeld sind es 56 und davon 52 Genesene, in Zeuthen haben sich insgesamt 27 Personen infiziert, von denen 25 genesen sind, Wildau hatte 22 Fälle, von denen 20 wieder gesund sind und in Lübben gab es 21 Coronafälle, 20 sind davon wieder gesund. In Mittenwalde sind es weiterhin 13 Fälle, von denen alle wieder gesund sind, im Amt Schenkenländchen sind neun von neun Infizierten genesen und in der Gemeinde Heidesee sowie in Schulzendorf zeichnet sich dasselbe Bild ab. In Bestensee sind acht von acht Fällen wieder gesund, während die Gemeinde Märkische Heide sieben Coronafälle zählt – auch hier gibt es keinen aktiv Infizierten zurzeit. In Eichwalde sind laut Landkreis fünf von sechs Coronainfizierten wieder gesund.

Hinsichtlich der täglichen Abfertigung der Aussteigekarten von eintreffenden Passagieren am Flughafen Schönefeld unterstützt die Bundeswehr weiterhin personell das Gesundheitsamt in Dahme-Spreewald. Bislang sind mithilfe der fünfzehn eingesetzten Soldaten insgesamt rund 14 000 dieser Karten verarbeitet worden. Die von den Einreisenden aus Risikogebieten ausgefüllten Formulare wurden an die zuständigen Gesundheitsämter weitergeleitet. Es ist geplant, diese Praxis ab der kommenden Woche durch ein E-Post-Verfahren abzulösen.

Von MAZonline