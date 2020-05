Nach zwei Jahren Pause wird an der Hans-Grade-Allee in Schönefeld das Autokino wiedereröffnet. Coronabedingt mit mehr Regeln, aber auch mit einem neuen Angebot. Denn neben Popcorn-Kino und Filmklassikern gibt es in diesem Jahr auch Livekonzerte – zum Beispiel mit Revolverheld und Gentleman.