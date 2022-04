Corona Dahme-Spreewald: Inzidenz sinkt unter 1000

Dahme-Spreewald

Die Corona-Inzidenz des Landkreises Dahme-Spreewald ist am Dienstag erstmals seit langem unter 1000 gesunken und liegt nun bei 949,1.

Es wurden 330 neue Infektionen am Dienstag vermeldet. Damit haben sich nun 48 692 Personen im Landkreis seit Beginn der Pandemie mit Corona infiziert. 387 Personen sind insgesamt durch Corona gestorben. In Krankenhäusern werden derzeit 28 Personen mit Corona versorgt. Aktuell muss jedoch niemand von ihnen intensivmedizinisch betreut oder künstlich beatmet werden.

Übrigens gibt es auch für Gehörlose und Hörgeschädigte einen Beratungsservice zum Thema Corona. Zu erreichen ist dieser entweder per Fax an 030 3406066 oder auch per E-Mail an info.gehoerlos@bmg.bund.de. Ein Gebärdentelefon mittels Videotelefonie ist unter https://www.gebaerdentelefon.de/bmg zu finden.

Von MAZonline