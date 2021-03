Dahme-Spreewald

Die Corona-Lage bleibt angespannt: Erneut liegt der Inzidenzwert in Dahme-Spreewald über der kritischen Marke von 100 – und das bereits am zweiten Tag in Folge. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt eine 7-Tage-Inzidenz von 108,3. Sollte der Wert auch am Mittwoch nicht sinken, werden die Corona-Regeln wieder verschärft.

Wird in einem Landkreis der Inzidenzwert von 100 an drei Tagen hintereinander überschritten, müssen Lockerungen wieder zurückgenommen werden. Konkret geht es dabei um die Lockerungen, die seit dem 8. März galten. Entspannt sich die Lage in Dahme-Spreewald also nicht wieder, dürfte somit ab Donnerstag beispielsweise die Zwei-Haushalte-Regelung wieder fallen, auch der Einzelhandel müsste bis auf Ausnahmen wieder herunterfahren.

Notbremse bereits in anderen Landkreisen

Dabei stand Dahme-Spreewald bislang sogar noch vergleichsweise gut da: In allen anderen Nachbarkreisen musste die Notbremse bereits gezogen werden, dort lagen die Inzidenzwerte bereits vorher über 100.

Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt 30 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2. Seit Ausbruch der Pandemie sind 5720 Menschen im Kreis positiv auf das Coronavirus getestet worden, 5182 Personen gelten mittlerweile als genesen. Als aktuell infiziert sind derzeit 317 Personen gemeldet. Davon müssen 36 stationär behandelt werden. Gleichzeitig musste das Gesundheitsamt am Dienstag keine Todesopfer vermelden. Seit Ausbruch der Pandemie hat das Coronavirus 211 Todesopfer im Landkreis gefordert.

Klinikum Dahme-Spreewald unterstützt nur

Indes wird der Betrieb im Impfzentrum Schönefeld über die Ostertage (mit Ausnahme des Karsamstags) eingestellt, erst ab Beginn der kommenden Woche kann dort wieder geimpft werden. Gleichzeitig soll es dann auch in mehreren Hausarztpraxen des Landkreises losgehen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Klinikum Dahme-Spreewald unterstützt die Impfkampagne ebenfalls, allerdings wird dort nur im Auftrag des Landkreises geimpft. Das Krankenhaus bittet daher, von Nachfragen zur Terminvergabe abzusehen. „Das Klinikum Dahme-Spreewald kann keine Fragen beantworten und keine Termine vereinbaren, denn es ist kein Impfzentrum. Die Organisation der Impfung erfolgt durch den Landkreis“, sagte Michael Kabiersch, der Geschäftsführer des Klinikums.

Von Johanna Apel