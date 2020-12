Corona: Dahme-Spreewalds Landrat schlägt Alarm

Dahme-Spreewald

Die Corona-Zahlen steigen weiter, die Krankenhäusern des Landkreises befinden sich in einer Ausnahmesituation. Landrat Stephan Loge fordert deshalb in einer dringlichen Botschaft alle Einwohner mit medizinischer Ausbildung, Pflegekräfte wie Krankenschwestern im Ruhestand dazu auf sich bei den Personalabteilungen der Kliniken zu melden.„Die Mitarbeitenden der Krankenhäuser können bei der Bewältigung der Folgen dieser Virusinfektion Ihre Hilfe gebrauchen“, sagt Stephan Loge.

Vor allem die Rettungsstellen sind überlastet

Die Lage in den Kliniken sei angespannt. Gerade die Rettungsstellen sind überlastet und können die Notfallversorgung nicht immer in gewohnter Manier gewährleisten. Deshalb appelliert der Landrat an alle Einwohner des Landkreis: „Bitte suchen Sie die Notaufnahme daher nur in einer dinglichen medizinischen Notfallsituation auf und setzen Sie sich keinem unnötigen Verletzungsrisiko aus − speziell an Silvester.“

Um die Krankenhäuser weiter zu entlasten, fordert Loge alle auf Einwohner auf soziale Kontakte während des Weihnachtsfestes weitestgehend zu vermeiden. „Aktuell haben die Zahlen der infizierten Personen ein nie dagewesenes Maß erreicht. Zu viele Menschen stecken sich seit Wochen gegenseitig an.“ Es sei wichtig, dass alle sich in dieser schwierigen Zeit gegenseitig schützen und stützen, so Loge.

