Kita-Öffnung: Sozialdezernent Carsten Saß gehen die Pläne der Landesregierung nicht weit genug

Dahme-Spreewald

Dahme-Spreewalds Gesundheits- und Sozialdezernent Carsten Saß ( CDU) hat sich bei Twitter zur geplanten Öffnung von Schulen und Kitas in Brandenburg geäußert. Ein entsprechendes Konzept hatte Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) am Dienstag vorgestellt. Dem Sozialdezernenten geht der vorgelegte Plan aus Potsdam offenbar nicht weit genug.

„Da wäre wesentlich mehr möglich“, schreibt Saß in einem Tweet von Dienstagabend. Um berufstätige Eltern in der Coronakrise bei der Kinderbetreuung zu entlasten, fordert er wörtlich: „Kinderbetreuung vor Ladenöffnung, Ausweitung des Regelbetriebs im wöchentl. Rhythmus statt tageweise betreuung, schnellere Verfahren (Meldung genügt) für übergangsweise Ausweichquartiere & zusätzl. Personal auch bei Kita“.

Kritik an Plänen zur Kita-Öffnung

Brandenburgs Bildungsministerin Ernst hatte angekündigt, dass in den Kitas bis Ende Mai ein sogenannter eingeschränkter Regelbetrieb erreicht werden soll. Eltern, die bislang noch nicht von der erweiterten Notbetreuung profitieren, könnten ihr Kind dann wenigstens einmal in der Woche in die Kita bringen. Dies aber nur, wenn sie nachweisen können, dass sie keine andere Betreuungsmöglichkeit haben.

In einem zweiten Tweet verwies Saß darauf, dass die Kita-Betreuung in Mecklenburg-Vorpommern bereits ausgeweitet worden ist. Dort werden im Zuge der Corona-Lockerungen Kinder vollbeschäftigter Eltern mindestens sechs Stunden betreut. „McPom hat gelernt und korrigierend erweitert. Das wäre auch in Brandenburg möglich, oder?“, kommentierte Dahme-Spreewalds Sozialdezernent mit Blick auf die Brandenburger Pläne.

Unterdessen ist die Corona-Lage im Landkreis weiter stabil. Wie schon am Vortag wurde am Mittwoch kein neuer Infektionsfall gemeldet. Es gibt nach wie vor 240 bekannte Fälle, die meisten davon in Königs Wusterhausen (78) und Schönefeld (44). 153 Personen gelten inzwischen als genesen. Acht Menschen sind bislang in Folge einer Corona-Infektion gestorben.

Von Josefine Sack