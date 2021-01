Corona: Das könnte die 15 Kilometer-Regelung für Dahme-Spreewald bedeuten

Dahme-Spreewald

In Dahme-Spreewald müssen Bürger ab nächster Woche mit einer drastischen Bewegungseinschränkung rechnen. Am Dienstag haben sich Bund und Länder darauf verständigt, dass in Landkreisen mit hohen Corona-Infektionszahlen der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort beschränkt wird. Laut den aktuellen Zahlen des Gesundheitsamtes trifft das auf Dahme-Spreewald zu: Am Mittwoch lag der Inzidenzwert bei 224,8, und damit über dem vorgegebenen Grenzwert von 200.

Ohne triftigen Grund darf der 15-Kilometer-Radius nicht verlassen werden

Der 15-Kilometer-Radius darf dann nur noch verlassen werden, wenn ein triftiger Grund (etwa den Weg von und zur Arbeit oder zum Arzt) vorliegt. Tagestouristische Ausflüge zählen nicht dazu. Unklar ist noch, von wo aus der Radius gerechnet wird – von der Wohnadresse oder der Stadtgrenze. Am Freitag will die Landesregierung dazu einen Beschluss fassen.

Anzeige

Auch der Landkreis hat dazu noch keine genauen Angaben zu der Regelung. „Wir warten gespannt auf die neue Eindämmungsverordnung vom Land Brandenburg“, sagt Pressesprecher Bernhard Schulz. Klar ist aber: Die Bewegungseinschränkung werde landesweit gelten, es werde keine Sonderregelung für den Landkreis Dahme-Spreewald geben. Ab Montag sollen die neuen Regelungen bereits gelten.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Zahlen steigen weiter: 65 Neuinfektionen

Die Zahlen im Landkreis Dahme-Spreewald steigen weiter: Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt 65 Neuinfektionen. Damit sind seit Anfang letzten Jahres sind insgesamt 3282 Personen im Landkreis Dahme-Spreewald positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet worden. Als aktuell infiziert gelten 458 Personen. 83 davon werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt, 375 befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin befanden sich zuletzt 15 Personen auf einer Intensivstation, sechs Patienten müssen künstlich beatmet werden. Der Landkreis meldete einen weiteren Todesfall in der Gemeinde Märkische Heide. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie im März letzten Jahres 68 Menschen im Landkreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Von Lena Köpsell