Corona-Pandemie: Einschulungsfeiern in Dahme-Spreewald auf der Kippe

In etwa zwei Monaten beginnt das neue Schuljahr. Der Beginn der Schulzeit ist für Kinder und Eltern ein besonderes Ereignis. Betroffene Familien in Dahme-Spreewald dürften mit Blick auf die bevorstehende Einschulung ihrer Schützlinge langsam unruhig werden: Wie werden die Einschulungsfeiern im August unter den weiterhin bestehenden Corona-Auflagen über die Bühne gehen?

Fest steht, dass die Einschulungsfeiern in Brandenburg in diesem Jahr anders ablaufen werden als bisher. Klare Regelungen, wie der erste Schultag für die insgesamt 1675 Kinder im Landkreis vonstattengehen soll, gibt es bislang noch nicht.

Schuleingangstests mussten ausfallen

Weil das Gesundheitsamt mit der Bewältigung der Pandemie voll ausgelastet ist, konnten bei etwa einem Drittel der Vorschüler bislang keine Einschulungsuntersuchungen durchgeführt werden. Nachträgliche Untersuchungen in vollen Umfang wird es nicht geben. Das Gesundheitsamt in Dahme-Spreewald hat die Schulen gebeten, die Kinder zu benennen, die besondere Bedarfe aufgrund von Erkrankungen oder Behinderungen haben. Die betroffenen Vorschüler sollen in den nächsten Wochen noch untersucht werden, teilte eine Sprecherin des Kreises mit.

Schulfeste mit bis zu 150 Personen theoretisch erlaubt

Generell gilt für Feste an Schulen seit voriger Woche: Unter freiem Himmel sind bis zu 150 Personen erlaubt und in geschlossenen Räumen bis zu 75 Personen. Die meisten Schulleiter dürften angesichts dieser Obergrenzen bloß mit Schultern zucken. In einigen Schulen werden zum Schulstart gleich mehrere Klassen parallel eingeschult.

Die Astrid-Lindgren-Grundschule in Schönefeld. Quelle: Josefine Sack

An der Astrid-Lindgren-Schule in Schönefeld werden im August 75 Erstklässler eingeschult. Schulleiter Joachim Frohberg hat Verständnis für die Eltern, die eine gewisse Planungssicherheit wollen, gibt aber gleichzeitig zu bedenken, dass es für konkrete Planungen noch zu früh sei: „Wir müssen abwarten, welche Vorgaben von der Landesregierung genehmigt werden.“

Auch bei Einschulungsfeiern gilt: Abstand halten

Die Elternversammlungen für die Neuankömmlinge sind für die kommenden Woche geplant – in der Turnhalle und mit je bloß einem Elternteil pro Familie, damit der nötige Mindestabstand eingehalten werden kann. Frohberg hofft, dass er bis dahin mehr Informationen aus Potsdam hat.

Eine klassische Einschulungsfeier in der Sporthalle, wie sie normalerweise üblich ist, inklusive dicht besetzter Zuschauerreihen mit Eltern, Geschwistern, Großeltern, womöglich noch mit Tanten und Onkeln, hält er mitten in der Corona-Pandemie aber für sehr unwahrscheinlich. „Eine solche Massenveranstaltung wird es nicht geben“, sagt er. Denn auch bei Einschulungsfeiern gilt: Abstand halten.

Schulen in LDS arbeiten an Alternativen

Auch an der Grundschule in Zeuthen arbeitet man mit Hochdruck an einer Alternative, um den insgesamt 112 Erstklässlern einen möglichst schönen Schulstart zu ermöglichen. Schulleiterin Christine Schleifring ist in diesem Jahr in zweierlei Hinsicht gebeutelt: Weil derzeit das Turnhallendach saniert wird, hätte sie für die Feierlichkeiten ohnehin woandershin ausweichen müssen. Nun sorgt die Corona-Pandemie für weitere Fragezeichen in der Planung.

Die Grundschule am Wald in Zeuthen Quelle: Josefine Sack

„Für die Erstklässler fällt der Schulanfang in eine schwierige Zeit“, so Schleifring. Wie ihre Kollegen steht die Zeuthener Schulleiterin vor der Herausforderung, die Neuankömmlinge am 8. August feierlich willkommen zu heißen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sich niemand ansteckt. „Wir wollen ja, dass alle unsere Kinder gesund in die Schule kommen und wir nicht gleich zum Schuljahresbeginn wieder schließen müssen.“

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Fest steht, dass die Einschulungsfeier an der Grundschule am Wald in Zeuthen in diesem Jahr anders ausfallen wird als in den vergangenen Jahren. Wie genau, das erfahren die Eltern frühestens ab der nächsten Woche. Dann finden auch in Zeuthen die Elternversammlungen für die Erstklässler statt.

In der privaten Grundschule Villa Elisabeth in Wildau ist die Situation ganz ähnlich, obwohl dort turnusmäßig gerade einmal 20 Erstklässler zum neuen Schuljahr eingeschult werden. Wegen Corona wolle man die Feierlichkeiten dennoch möglichst klein halten, heißt es beim Schulträger, der privaten Schulgesellschaft. „Wir gehen von einer knackigen Einschulungsfeier in diesem Jahr aus, ohne große Zeremonie“, erläutert Büroleiterin Janine Zielke. Nach aktuellem Stand findet die Einschulung in abgespeckter Form draußen auf dem Schulhof statt – ob mit oder ohne Familienangehörigen, stehe noch nicht fest. „Idealerweise aber mit den Eltern“, so Zielke.

Aus dem staatlichen Schulamt Cottbus hieß es auf Anfrage, die Vorgaben für Einschulungsfeiern würden momentan noch im zuständigen Ministerium für Bildung, Jugend und Sport festgezurrt. Kinder und Eltern dürfen also weiter hoffen.

Von Josefine Sack