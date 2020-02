Coronavirus-Fall im Tropical-Island: Das sagen die Betreiber

Krausnick

Die Stimmung ist gelassen. Von Angst keine Spur. Etwa 3000 Besucher tummelten sich am Freitag im Tropical Island bei Krausnick ( Landkreis Dahme-Spreewald). Am Tag zuvor teilte Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) mit, dass sich ein Mann, der von Mittwoch bis Sonntag vergangene Woche zu Gast war, mit dem Coronavirus infizierte. Indes geht der Betrieb in der künstlichen Tropenwelt ungestört weiter.

109 Mitarbeiter wollen sich testen lassen

„Wir haben von Anfang an beschlossen, mit dem Fall offen umzugehen“, so Kim Schäfer, Kommunikationsdirektor vom Tropical Island, am Freitag im Gespräch mit der MAZ. Die Mitarbeiter und Gäste seien nach Bekanntwerden zeitnah informiert worden. Seitdem steht das Unternehmen in engem Kontakt mit den Behörden, vor allem dem Gesundheitsamt des Landkreises, das alle weiteren Schritte einleitete.

Blick ins Tropical Islands in Krausnick. Quelle: Oliver Fischer

Dazu gehört, dass alle Mitarbeiter, die unmittelbar mit dem Gast aus Nordrhein-Westfalen in Kontakt kamen, sich einen freiwilligen Test auf das Coronavirus unterziehen können. 89 von ihnen haben das Angebot schon angenommen, 20 weitere sollten noch am Freitag folgen, informierte Kim Schäfer. Alle Mitarbeiter, die sich testen lassen wollten, konnten sich demnach auch testen lassen. „Die ein oder anderen sind doch etwas beunruhigt“, gesteht der Kommunikationschef. Doch das brauchen sie seiner Meinung nach nicht sein.

„Die Gefahr einer Ansteckung tendiert laut den Experten gegen Null“, sagte Schäfer. Das betreffe sowohl die Mitarbeiter als auch die Gäste. Dennoch wolle man auf Nummer sicher gehen und die Ergebnisse der Tests abwarten, die am Montag vorliegen sollen. Bis dahin ist den Mitarbeitern freigestellt, zur Arbeit zu kommen. Es bestünde kein akutes Risiko, weshalb eine Quarantäne nicht nötig sei und das Tropical Island geöffnet bleiben könne.

Erkrankter übernachtete in Bungalow

Nur vereinzelt stornierten Gäste aus Angst vor dem Coronavirus am Freitag kostenlos ihre Tickets zum Bad oder Übernachtung in einem der Bungalows. In Letzterem war auch der Mann aus Nordrhein-Westfalen untergebracht, weshalb er laut den Verantwortlichen nur wenig Kontakt zu Gästen und Mitarbeitern hatte. „Das war wenn dann nur bei der Übergabe der Zimmerschlüssel oder der Speisekarte im Restaurant der Fall“, zählt Kim Schäfer als Beispiele auf.

Bei dem Erkrankten handelt es sich laut dem Unternehmen jedoch nicht um den schwer erkrankten 47-Jährigen aus dem Landkreis Heinsberg, wie es in ersten Meldungen hieß. Der Mann, der im Tropical-Island zu Gast war, hatte zuvor jedoch Kontakt zu einem Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen, das sich ebenfalls mit dem Coronavirus infizierte. Das wurde laut dem Gesundheitsamt bei einer Befragung des Mannes bekannt.

Test auf Coronavirus erfolgt mit dem Speichel

„Wir arbeiten den Fall professionell ab und stehen im ständigen Austausch mit den Experten“, versichert Carsten Saß, Dezernatsleiter für Gesundheit in Dahme-Spreewald. Zwar sei das Tropical Island eine besondere Sache, dennoch gehe man da mit kühlem Kopf heran und wolle den klugen Menschenverstand behalten. „Wir sind alle sehr konzentriert. Nun müssen wir die Ergebnisse der Test abwarten“, so Saß.

Anders als es in der Gerüchteküche hieß, finden die Tests nicht über das Blut, sondern anhand von Rachenabstrichen der Mitarbeiter statt. Das soll auch Mitte kommender Woche noch einmal wiederholt werden, um auf Nummer sicher zu gehen. Schließlich betrage die Zeit zwischen dem Anstecken und ersten Symptomen bis zu zwei Wochen. Carsten Saß rät, dass alle Gäste und Mitarbeiter, die in den kommenden Tagen grippeähnliche Symptome verspüren sollten einen Arzt, am besten telefonisch, kontaktieren sollten.

Kinder dürfen nicht in Kita

Indes stehen die Mitarbeiter von Tropical Island in der Schusslinie. Privat haben sie mächtig zu kämpfen. Nach MAZ-Informationen werden ihnen Termine beim Friseur oder der Physiotherapie abgesagt. Kinder, deren Eltern im Erlebnisbad arbeiten, wurden sogar am Freitag in einem Kindergarten abgewiesen. Der Amtsdirektor vom Amt Schenkenländchen war am Freitag für eine Stellungnahme dazu nicht zu erreichen.

Für alle Fragen zum Coronavirus hat das Gesundheitsamt des Landkreises ab sofort auch eine Hotline für Rat suchende Bürger freigeschaltet. Sie erreichen die fachkundigen Mitarbeiter täglich zwischen 8 und 22 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 0 33 75/26 21 46. Das wird laut dem Kreisdezernatsleiter auch schon gut angenommen.

Von Marcus J. Pfeiffer