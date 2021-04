Dahme-Spreewald

Der Landkreis Dahme-Spreewald kann beim Impfen eine neue Zielgruppe in den Fokus nehmen: die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Wie Landrat Stephan Loge (SPD) am Mittwochabend im Kreistag mitteilte, erhält der Landkreis zu diesem Zweck noch in dieser Woche 300 Impfdosen vom Land. Die meisten davon sollen bereits am Sonnabend im Schönefelder Impfzentrum an Feuerwehrleute verimpft werden. In anderen Landkreisen waren ähnliche Aktionen bereits im Laufe der Woche angelaufen.

Einziges Problem: Im Landkreis gibt es derzeit rund 850 aktive Feuerwehrleute, also deutlich mehr als Impfdosen zur Verfügung stehen. Selbst wenn einige davon bereits geimpft sind, dürften die 300 Impfdosen nicht für alle reichen. Man habe es daher der Wehrführung überlassen, eine Prioritätenliste aufzustellen, sagt der zuständige Dezernent Stefan Klein. Bevorzugt geimpft sollen die Feuerwehrleute werden, die in Brandschutzeinheiten aktiv sind.

Impfzentrum Schönefeld vor dem Aus

Landrat Loge äußerte sich derweil hoffnungsvoll, dass es ab der kommenden Woche noch mehr Impfstoff für die Feuerwehren gibt. „Ich hoffe, dass das Land da nachsteuert“, so Loge.

Im Kreistag informierte Loge darüber hinaus auch, welche organisatorischen Änderungen das Land in den kommenden Wochen beim Impfen plant. Demnach steht das Impfzentrum Schönefeld vor dem Aus, weil die Kassenärztliche Vereinigung darauf drängt, die Impfstrategie auf die Hausärzte zu übertragen. Loge machte keinen Hehl daraus, dass er das Impfzentrum gerne behalten würde. „Wir sind der Meinung, dass es nach wie vor unbedingt gebraucht wird“, sagte er.

Inzidenz bleibt über 100

Geplant ist allerdings auch, dass der Landkreis künftig mehr Verantwortung beim Impfen bekommen soll. So soll die Organisation der mobilen Impfteams künftig dem Landkreis übertragen werden. Das wiederum sei positiv, so Loge. Damit habe der Landkreis die Möglichkeit, auch die ländlicheren Gebiete zu bedienen, in denen kaum Arztpraxen vorhanden sind.

Die Inzidenz in Dahme-Spreewald liegt derweil weiter über dem kritischen Wert von 100. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt 64 neue Corona-Fälle. In den Krankenhäusern ist die Lage weiter stabil. Derzeit werden 32 Patienten mit schweren Covid-Symptomen stationär behandelt. Acht davon liegen auf einer Intensivstation im Landkreis.

Von Oliver Fischer