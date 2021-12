Brand

Am kommenden Samstag, 18. Dezember, beteiligt sich auch Tropical Islands an der Impfkampagne. Von 9 bis 15 Uhr lädt das Resort an diesem Tag zum öffentlichen Impfen in das hauseigene Besucherzentrum ein. Angeboten werden dann Booster- und Erstimpfungen für Mitarbeiter und Bürger der Region. Die Impfungen übernehmen die Ärztin Katja Klugewitz und ihr Team. Das hat Tropical Islands am Freitag mitgeteilt.

Tropical-Islands-Chef Chris Jung: Wollen unseren Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leisten

Chris Jung, General Manager von Tropical Islands, begrüßt die Aktion: „Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, die Pandemie zu bekämpfen und das so wichtige Impfen voranzutreiben, gerade auch mit Blick auf die hohen Fallzahlen in unserer Region“, so Jung laut der Pressemitteilung des Unternehmens. „Da wir mit dem Besucherzentrum über die erforderlichen Räumlichkeiten für eine solche Impfaktion verfügen, haben wir bei Frau. Dr. Klugewitz angefragt. Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele Menschen dieses Angebot wahrnehmen.“

Bis zu 1000 Impfdosen mit Moderna und Biontech stehen zur Verfügung. Bürger:innen können ohne vorherige Anmeldungen an der Impfaktion teilnehmen. Das Ärzteteam bemüht sich, längere Wartezeiten zu vermeiden.

Tropical Islands hatte in der ersten Pandemiewelle im Frühjahr 2020 schließen müssen, zum ersten Mal seit seiner Eröffnung. Erst im Juni 2020 war die Wiedereröffnung möglich. Und auch in der zweiten Welle war der Tropendom insgesamt sieben Monate geschlossen.

Von MAZonline