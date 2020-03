Einzelhandel im Corona-Koma

Dahme-Spreewald

Die Frau hinter der Backwaren-Theke sucht die Bestellung zusammen, als wäre alles wie immer: zwei Brötchen, eine Laugenstange, ein Croissant. Sie kann sich aber Zeit lassen, ihr Kunde ist der einzige weit und breit. Auf die Frage, ob das normal ist für einen Dienstagvormittag, schüttelt sie energisch den Kopf. „Nee, das ist alles andere als normal. Das ist gruselig“, sagt sie.

Das Wildauer A 10-Center ist das größte Einkaufscenter in Brandenburg mit tausenden Kunden täglich. Der Vormittag ist zwar auch an normalen Tagen nicht eben die umsatzstärkste Zeit, aber die Leere, die am Dienstag in den breiten Gängen herrscht, ist für alle Beteiligten ungewöhnlich. Bereits seit Mitte voriger Woche sei die Besucherzahl stetig gesunken, erzählt die Fachverkäuferin. Am Sonnabend sei das Geschäft unterdurchschnittlich gewesen, am Montag miserabel. Und jetzt: „Schlimm.“

Verunsicherung aller Orten

Für viele Kunden und Verkäufer war aber nicht einmal klar, ob das Center überhaupt öffnen würde. Tags zuvor hatte die Bundesregierung einschneidende Maßnahmen verkündet. Die meisten Geschäfte sollen wegen des neuartigen Corona-Virus geschlossen werden, hieß es. Was nach einer Anordnung klang, war allerdings erst einmal nur eine Empfehlung. Die konkreten Regelungen müssen die Länder erlassen. Entsprechend herrscht Unsicherheit aller Orten.

„Gruselig“: Die Gänge im A10-Center sind ungewohnt leer, aber unter den Kunden, die gekommen sind, sind viele Kinder und Alte. Quelle: Oliver Fischer

„Wir sind zur Arbeit gekommen und wussten nichts, es gab auch keine Ansage vom Centermanagement“, sagt Sabrina Fischer, die in einem der zahlreichen Bekleidungsgeschäfte Klamotten verkauft. Auch im Buchladen zuckt man nur mit den Schultern. „Wir gehen davon aus, dass wir noch bis 20 Uhr geöffnet haben. Mehr wissen wir nicht.“

„Scheiße, den musste noch einlösen“

Die Verunsicherung ist grundsätzlich bei allen Händlern spürbar, sowohl im A 10-Center als auch außerhalb. Ikea in Waltersdorf etwa ist am Dienstagfrüh schon geschlossen. Eine Mitarbeiterin empfängt potenzielle Kunden vor dem Einrichtungshaus, drückt ihnen Zettel in die Hand und verweist auf das Online-Angebot. „Sie können online bestellen und die Waren später am Lager abholen“, wiederholt sie gebetsmühlenartig.

Bei Höffner hingegen, nur 300 Meter entfernt, ist der Laden noch geöffnet. Wer rein will, muss aber am Eingang Namen und Adresse in eine Liste eintragen. Der riesige Laden sieht gespenstisch aus. Die Hand voll Kunden, die sich getraut haben, sind vor allem ältere Semester, Schnäppchenjäger. Ein Mann um die 70 winkt mit einem 30-Euro-Gutschein. „Den hab ich mit der Werbung bekommen. Da dachte ich: Scheiße, den musste noch einlösen, bevor es nicht mehr geht“, sagt er und grinst. Angst vor Ansteckung? Nee, eher nicht.

Hamsterkäufe: Laptops

Der Mediamarkt nebenan ist dagegen noch richtig voll. Die Verkäuferin an der Infotheke berichtet von Hamsterkäufen. „Die Leute kaufen alle Laptops, damit sie von zuhause aus arbeiten können“, sagt sie. Wer weiß, wie lange es noch geht.

Es alles ungewiss, für alle. Jeder muss flexibel sein in diesen Tagen, schauen, wie er sein Geschäft noch am Laufen halten kann. Aber Regeln, die man sich jetzt überlegt, können bald schon wieder passé sein. Die Bestenseer Bäckereikette Wahl hat, um ihr Verkaufspersonal zu schützen, zu Wochenbeginn eine Mittagspause eingeführt. Eine Stunde lang bleiben die Läden zu. Früh- und Spätschicht sollen sich nicht mehr begegnen. In der Königs Wusterhausener Buchhandlung Radwer desinfiziert man regelmäßig den Tresen in der Hoffnung, das Geschäft auf diese Art so lange wie möglich offen halten zu können.

„Kann auf die Einnahmen nicht verzichten“

Manuela Kurzeja, die in der Königs Wusterhausener Bahnhofsstraße Eis verkauft, denkt nur noch von Tag zu Tag. Sie hat vor dem Laden ein Schild aufgestellt, mit dem sie Kunde bittet, auf Corona-Etikette zu achten. Eine kranke Kundin habe sie auch schon weggeschickt, erzählt sie.

Die Königs Wusterhausener Eisverkäuferin Manuela Kurzeja. Quelle: Oliver Fischer

Aber schließen könne sie ihren Laden unmöglich. „Er bleibt offen, solange es geht. Ich kann auf die Einnahmen nicht verzichten.“ Andere, wie Ahmed Peal, der direkt gegenüber ein mexikanisches Restaurant betreibt, hat aufgegeben. „Ich schließe. Ich kann meinen Mitarbeitern sonst nicht mehr in die Augen sehen“, sagt er.

Kinder und Alte im Center unterwegs

Während den einen eine unfreiwillige Auszeit droht, müssen andere womöglich noch länger arbeiten. Denn Lebensmittelgeschäfte sollen nach dem Willen der Bundesregierung künftig auch sonntags öffnen dürfen. Von dieser Idee hält der DGB-Kreisvorsitzende Danny Albrecht wenig. Er wäre eher dafür, die Öffnungszeiten herunterzufahren. „Der Sonntag ist ja der einzige Ruhetag für viele Kolleginnen und Kollegen im Handel. Eine Öffnung der Supermärkte von 8 bis 18 Uhr würde auch ausreichen, damit sich alle mit den notwendigen Lebensmitteln versorgen können und die Gefahren für die Angestellten auf ein Minimum reduziert werden“, sagt er.

Was das A 10-Center angeht, hofft Verkäuferin Sabrina Fischer derweil auf eine drastischere Lösung – auch wenn es ihren eigenen Arbeitsplatz betreffen würde. Es seien zwar nur noch wenig Kunden unterwegs, aber es sind vor allem diejenigen, die eigentlich unbedingt zu Hause bleiben sollen: Kinder und Alte. Sabrina Fischer schüttelt den Kopf. „Es ist wirklich das Beste, wenn wir schließen. Sonst ist das Center am Donnerstag wieder voll mit Kindern, weil die Eltern nicht wissen, wohin mit ihnen“, sagt sie. Und das sei schließlich nicht Sinn der Sache.

Von Oliver Fischer