Corona: Keine Intensivpatienten mehr in Dahme-Spreewald

Dahme-Spreewald

Die Corona-Meldungen in Dahme-Spreewald sind am Mittwoch vergleichsweise niedrig ausgefallen. Das Landesamt für Gesundheit meldete für den Landkreis 44 nachgewiesene Corona-Infektionen. Tags zuvor waren es noch 611. Die Inzidenz sank damit deutlich, sie liegt jetzt bei 1222, das ist der niedrigste Stand seit Wochen. Allerdings dürften die niedrigen Meldezahlen eher technische Ursachen haben. In allen anderen brandenburgischen Landkreisen waren die Zahlen am Mittwoch weiterhin hoch.

Weitere Entspannung zeichnet sich aber in den Krankenhäusern des Landkreises ab. Seit Dienstag muss kein Patient mit Coronasymptomen mehr intensivmedizinisch behandelt werden. Es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass keine Corona-Intensivpatienten mehr behandelt und beatmet werden müssen.

Von MAZonline