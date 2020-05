Erweiterte Kita-Notbetreuung: Kommunen im Landkreis an der Kapazitätsgrenze

Dahme-Spreewald

Die Erweiterung der Kita-Notbetreuung bringt Dahme-Spreewalds Kommunen in Platz- und Personalnot. Das Problem: Der Kreis der Eltern, die Anspruch auf Notbetreuung ihrer Kinder haben, ist seit dem 27. April größer geworden. In den Kitas müssen dennoch strenge Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.

„Die Betreuungsquote liegt jetzt schon bei fast 50 Prozent. Damit sind wir noch knapp unter der Kapazitätsgrenze“, sagte Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos). Vor der Ausweitung der Notbetreuung waren gerade einmal 42 Kinder angemeldet. Mittlerweile werden 193 Kinder in den Zeuthener Kitas notbetreut – und es werden immer mehr.

Mehr Platz, mehr Personal

„Bislang können wir das in Zeuthen noch gut meistern“, so Herzberger. Aber je mehr Kinder zur Notbetreuung angemeldet werden, desto enger wird es. So dürfen zum Beispiel Krippenkinder im Alter von bis zu drei Jahren nur in kleinen Fünfer-Gruppen betreut werden. Dafür ist mehr Platz in den Kitas notwendig. Und wegen der Ausdehnung der Anspruchsberechtigten wird auch deutlich mehr Personal als in der Anfangszeit des Notbetriebs benötigt.

In Zeuthen hofft man, die Lage in den Kitas durch verkürzte Öffnungszeiten zu entspannen. Aber auch das ist keine Dauerlösung. „Wir brauchen jetzt dringend ein eindeutiges Signal von der Bundes- und Landesregierung, wie wir künftig mit der Notbetreuung umgehen“, fordert Herzberger deshalb in seiner Funktion als Vorsitzender der Kreisarbeitsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebunds.

Rückkehr zum Regelbetrieb offen

Wie es mit den Kitas weitergeht, ist derzeit noch offen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ( SPD) hatte kürzlich ein Vier-Stufen-Modell zur Öffnung der Kitas vorgelegt: die aktuelle Notbetreuung, eine erweiterte Notbetreuung, ein eingeschränkter Regelbetrieb und die Rückkehr zum Normalbetrieb. Eine Rückkehr zum Normalbetrieb soll es jedoch erst geben, wenn ein Impfstoff vorliegt – also wohl kaum noch dieses Jahr.

In einigen Kommunen in Dahme-Spreewald herrscht aufgrund der gestiegenen Anmeldungen allerdings schon jetzt fast wieder Normalbetrieb, was die Kinderzahlen angeht. „Die geforderte 1:5-Betreuung und die Hygiene-Ansprüche sind unter den Bedingungen kaum noch machbar“, warnt Herzberger.

Notbetreuungsplätze werden rar

Vor allem in Königs Wusterhausen und Wildau sind die Notbetreuungsplätze so gut wie ausgeschöpft. Vor der Ausweitung der Notbetreuung wurden in Königs Wusterhausen 289 Betreuungsanträge bewilligt. Mittlerweile besuchen 837 Kinder in der Stadt die Notbetreuung. Und täglich kommen neue Anträge hinzu.

Auch in Wildau ist die Situation in den Kitas angespannt. Noch könnten die Hygienevorschriften den Umständen entsprechend eingehalten werden, teilte Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD) mit. „Sollte die Notfallbetreuung allerdings ausgeweitet werden, stoßen wir an unsere Grenzen“, sagte sie.

Angespannte Situation in Wildau

Zu Beginn wurden in den Wildauer Kitas circa 70 Kinder notbetreut. Mittlerweile sind bereits 244 Kinder angemeldet. Davon sind 157 Kinder anwesend. „Das erschwert natürlich die Aufnahme, denn aufgrund der Hygienevorschriften ist die Aufnahmekapazität der Einrichtungen beschränkt“, teilte Homuth mit.

Momentan reiche das Kita-Personal zwar noch aus. Allerdings musste der Gruppenschlüssel bereits verändert werden, um allen angemeldeten Kindern einen Betreuungsplatz zu gewähren. „Die Einhaltung der Hygienestandards bereitet besonders im Krippenbereich Probleme. Im Kita-Bereich und im Hort ist das unproblematischer, aufgrund der Raumgrößen und der Außenflächen können die notwendigen Abstände eingehalten werden“, so Homuth weiter.

In anderen Kommunen hält sich der Ansturm in Grenzen

In anderen Gemeinden hält sich der Ansturm auf die Kita-Notbetreuung noch in Grenzen. In Eichwalde liegt die derzeitige Auslastung bei etwas mehr als 30 Prozent. In Schönefeld befinden sich momentan 260 Kinder in der Notbetreuung. Bei den Ein- bis Dreijährigen liegt die Betreuungsquote bei circa 20 Prozent, teilte Pressesprecher Oliver Junker mit.

Wer Anspruch auf eine Notfallbetreuung für sein Kind hat, ist in der Allgemeinverfügung des Landkreises geregelt. Hierin sind alle systemrelevanten Berufe aufgeführt. Nur Alleinerziehende können einen Antrag stellen, auch wenn sie nicht in einem sogenannten systemrelevanten Beruf arbeiten.

Von Josefine Sack