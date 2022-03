Lübben

Pandemie und Krieg beeinflussen viele Kinder und Jugendliche. Die Heranwachsenden von heute erleben seit Jahren die Klimakrise und die Coronapandemie mit. Der Krieg gegen die Ukraine ist eine weitere Bedrohung, die sie bewusst mitbekommen. Anastasia Donchin – Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychosomatik und Ärztliche Direktorin im Asklepios Fachklinikum Lübben erklärt die psychischen Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche.

Der Krieg gegen die Ukraine ist der erste Krieg in Europa, den die Kinder und Jugendlichen wahrnehmen. Wie verändert der Krieg das Sicherheitsgefühl von Heranwachsenden?

Anastasia Donchin: Nicht zuletzt wegen Corona sind wir als Gesellschaft ängstlicher geworden. Der Krieg fühlt sich nun an, als würden wir auf eine bereits offene Wunde, einen massiven Schlag bekommen. Er bewegt gerade uns alle. Es ist nicht absehbar, wann er zu Ende sein wird und welche Spätfolgen sich daraus entwickeln. Nach wenigen Tagen Krieg, behandle ich jetzt schon Kinder, die voller Panik sind.

Wie zeigt sich das?

Da ist beispielsweise ein zehnjähriger Junge, der seit Kriegsbeginn Ängste und Schlafstörungen entwickelt hat und das Haus nicht mehr verlassen will – und das, obwohl wir in Deutschland nicht unmittelbar bedroht werden. Außerdem stellt das Kind Fragen, die wir nicht beantworten können. Wir können derzeit zu den mit diesem Krieg verbundenen Gefahren oder zum Kriegsende keine positive Prognose geben. Anders als bei Corona. Da sagen wir den Kindern, wir müssen noch ein bisschen zusammenhalten und dann wird es besser. Der Krieg aber steht völlig außerhalb unseres Einflusses. Wir müssen wirklich darüber nachdenken, wie wir das mit den Kindern kommunizieren.

Zur Person: Dr. Anastasia Donchin ist Ärztliche Direktorin und Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Asklepios Fachklinikum Lübben. Sie betreut Patienten vollstationär in Lübben, sowie in den Tageskliniken in Lübben, Königs Wusterhausen, Cottbus und in Kürze auch Finsterwalde. Quelle: Asklepios Fachklinikum Lübben

Sollten wir Kinder von Kriegsnachrichten ferngehalten werden?

Das können und sollten wir nicht. Das Problem ist aber, dass etwa in den sozialen Medien darüber nicht neutral berichtet wird. Viele Informationen können ungefiltert auf den Nutzer einströmen, Kinder können dadurch besonders leicht beeinflusst werden. Ich habe wirklich Sorge, dass diese Situation unsere Gesellschaft weiter spalten wird. Wir müssen Kindern erklären, dass es nicht das russische Volk ist, das mit dem ukrainischen Volk einen Krieg führt, sondern das russische Regime. Und dass es auch nicht die russische Sprache ist, die Freund und Feind ausmacht. In der Sowjetunion hat die russische Sprache alle verbunden.

Der Krieg ist nicht die einzige Krise, die wir gerade erleben. Kinder und Jugendlichen sind schon seit zwei Jahren mit der Coronapandemie beschäftigt. Welche Ängste haben sich bei den Heranwachsenden seit der Pandemie entwickelt?

Die Corona-Pandemie hatte viele Phasen, in denen wir unterschiedliche emotionale oder psychiatrische Probleme bei Kindern und Jugendlichen gesehen haben. Der strenge Lockdown, bei dem alle in ihren Wohnungen eingesperrt waren, war mitunter gefährlich für das Kindeswohl. Die Schule hat ja auch eine Wächterfunktion. Die Lehrer unterrichten nicht nur, sie haben auch im Blick, ob Kinder beispielsweise angemessen gekleidet sind oder sich normal ernähren. Während des Lockdowns fiel diese Kontrolle aber weg. Die Familien waren damals über mehrere Wochen hinweg einer in dieser Form nie dagewesenen Belastung ausgesetzt.

Folgen der Pandemie: Übergewicht, Suchtverhalten, Überforderung

Welche Folgen hat das nach sich gezogen?

Es führte zu vielfältigen Problemen im Alltag. Diese Belastung führte unter anderem zum gesteigerten Aggressionspotenzial innerhalb des Familienverbundes. Die emotionale Anspannung bei den Eltern beziehungsweose die Art und Weise, wie diese ausagiert wurde, führte bei manchen Kindern zu Ängsten, Depressionen, zu akuten Belastungsreaktionen, Anpassungsstörungen oder sogar zu Posttraumatischen Belastungsstörungen. In anderen Fällen waren Eltern vom Verhalten der Kinder überfordert, denn es ist ziemlich herausfordernd, Kinder rund um die Uhr betreuen und den Alltag inklusive Homeschooling selbst komplett neu strukturieren zu müssen. Während der Lockdowns haben sich viele Kinder zudem nicht optimal ernährt, entwickelten Übergewicht oder aber auch ein Suchtverhalten, inklusive einer Mediensucht.

Welche Beobachtungen haben Sie noch gemacht?

Nach dem Lockdown kamen Kinder zu uns ins Asklepios Klinikum in Lübben, die sich nicht mehr in den schulischen Präsenzunterricht integrieren konnten. Manche waren soziale Kontakte nicht mehr gewöhnt und nun von den größeren Gruppen in den Klassen verunsichert oder sogar verängstigt. Auch an die schulischen Leistungen vor Corona konnte nicht jedes Kind wieder anknüpften. Das löste bei manchen Kindern Insuffizienzgefühle, Verzweiflung, Depressionen bis hin zu suizidalen Gedanken aus. Diese Entwicklung ist noch nicht ausgestanden und wir stellen eine anhaltende Nachfrage an eine stationäre Behandlung im Klinikum fest.

Wie schätzen Sie die Langzeitfolgen der Pandemie ein?

Wir müssen uns Kinder vorstellen, die am Anfang der Pandemie eingeschult wurden. Sie haben nie den normalen Schulalltag kennengelernt. Wichtige Grundlagen wurden ihnen in den zwei Jahren kaum beigebracht. Unter anderem auch das soziale Lernen. Das soziale Miteinander haben die Kinder wenig erlebt. Kinder haben zwei Jahre lang gedacht: Ich muss mich von meinen Freunden fernhalten und darf nicht ausgelassen spielen. Das ist ein großes Problem für die psychosoziale Entwicklung. Die sozialen Kompetenzen werden durch das soziale Miteinander erlernt und trainiert. Das soziale Miteinander in der Pandemie war und ist aber ganz anders als früher.

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf den Alltag in der Asklepios Klinik ausgewirkt?

Wir spüren die Auswirkungen der Pandemie deutlich. Bereits vor der Pandemie hatten wir im kinderpsychiatrischen Alltag häufig mit Schulverweigerern zu tun. Während der Pandemie fast gar nicht, da niemand zur Schule gehen konnte. Dafür wurden vermehrt die Kinder vorstellig, die zuhause Probleme hatten oder aufgrund der sozialen Isolation vielfältige behandlungsrelevante Folgestörungen entwickelten. Die neuen Schulverweigerer, die ich eben bereits beschrieben habe, kamen nach dem Lockdown – es sind jetzt Kinder, die vor dem Beginn der Pandemie keine Schulverweigerungstendenzen aufwiesen. Alle Bereiche der hiesigen Klinik, sowohl ambulant, als auch teil- und vollstationär sind in Bezug auf Behandlungsanfragen hochfrequentiert ausgelastet.

Festzuhalten bleibt, dass Heranwachsende derzeit Krieg, Pandemie und Klimawandel gleichzeitig erleben. Wie werden diese Krisen die jungen Generationen verändern?

Die Klimakrise spielt für unseren kinderpsychiatrischen Alltag eine vergleichsweise geringere Rolle. Sie zieht sich über Jahre. Das kommt bei Kindern als reale Gefahr nicht in einem Ausmaß an, was man mit der Pandemie oder dem Krieg vergleichen könnte. Das Drama eines Krieges bei uns in der Nähe ist viel größer. Ich sehe vor allem die Kombination aus dem Ukraine-Krieg und der Pandemie als eine große Gefahr für die bio-psychosoziale Entwicklung und die Stabilität der Kinder. Diese Krisen werden ganze Generationen prägen. Den wahren Einfluss auf die Entwicklung der Kinder können wir noch gar nicht verlässlich einschätzen. Es wird sich vermutlich erst in einigen Monaten oder Jahren etwas konkreter abzeichnen.

Was erhoffen Sie sich?

Ich hoffe , dass die Kinder durch diese Erfahrung lernen, dass Krieg etwas ganz Fürchterliches ist, und den Stellenwert des Weltfriedens besser verstehen können, wofür jeder von uns, also alle Menschen auf unserem Planeten, eine Verantwortung trägt.

Von Laura Verseck