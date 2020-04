Nur ein neuer Corona-Fall in Dahme-Spreewald

Königs Wusterhausen

Im Landkreis Dahme-Spreewald ist die Zahl der Corona-Infektionen im Vergleich zu Mittwoch nur geringfügig gestiegen. Am Donnerstag gab es 150 bestätigte Covid-19-Fälle im Landkreis – nur einer mehr als am Vortag. Von den infizierten Personen sind derzeit zwei in stationärer Behandlung, die übrigen befinden sich in häuslicher Isolation. 60 Corona-Patienten gelten mittlerweile als geheilt.

Nach wie vor die meisten Infizierten, nämlich 42, kommen aus Königs Wusterhausen. In Lübben waren es 18, in Zeuthen 18, in Schönefeld zwölf, in Mittenwalde elf, im Amt Schenkenländchen neun, in Heidesee und Wildau jeweils sieben, im Amt Unterspreewald fünf, im Amt Lieberose/ Oberspreewald und in Märkische Heide jeweils vier, in Eichwalde, Schulzendorf, Luckau und Bestensee je drei Fälle, in der Gemeinde Heideblick ein Fall. Nach wie vor sind vier Todesfälle zu beklagen. Der Landkreis hat in 227 Fällen Quarantänen verhängt. 169 als Verdachtsfall eingestufte Personen warten auf ein Testergebnis.

Busse ab Montag wieder im Normalfahrplan unterwegs

Der Krisenstab des Landkreises kündigte an, dass die Busse der Regionalen Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald (RVS) ab Montag, 20. April, wieder im Takt des regulären Fahrplans unterwegs sein sollen. Damit soll zunächst die zeitgerechte Erreichbarkeit der Schulen, unabhängig von einer generellen Öffnung in Brandenburg, abgesichert werden.

Ab der kommenden Woche sollen an vielen Schulen Abiturprüfungen stattfinden. Auch Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen von Abschlussklassen an Ober- und Gesamtschulen sollen nach bisherigem Kenntnisstand ab 27. April wieder stattfinden können.

Neue Eindämmungsverordnung des Landes ab Freitag

Ein weiterer Beratungsschwerpunkt im Corona-Krisenstab war zudem die Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die sich daran anschließende Auskunft des Ministerpräsidenten Dietmar Woidke ( SPD) an die Landräte und Oberbürgermeister.

Landrat Stephan Loge ( SPD) informierte den Stab am Donnerstag darüber, dass die Brandenburger Landesregierung in einer Kabinettssitzung am Freitag eine neue Rechtsverordnung zur Eindämmung des Coronavirus verabschieden will. Diese soll bis Sonntag, 3. Mai, gelten und einige erste Erleichterungen im Vergleich zur bislang geltenden Verordnung beinhalten. Die Grundregeln zur Minimierung sozialer Kontakte, zu Abstand und Hygiene sollen jedoch unverändert aufrecht erhalten bleiben.

