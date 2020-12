Dahme-Spreewald

Die Corona-Zahlen des Wochenendes lassen für die kommende Woche kaum Besserung erwarten. Von Sonnabend bis Montag meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Dahme-Spreewald an allen Tagen deutlich mehr als 50 Neuinfektionen. Am Montag waren es 61.

Diese Zahlen wären schon für normale Tage hoch. Da am Wochenende die Zahlen aber üblicherweise sinken, weil nicht alle Labore arbeiten und Tests vom Ende der Woche erst am Dienstag oder Mittwoch nachgereicht werden, sieht es er nach einer weiter steigenden Inzidenz aus. Erst am vergangenen Donnerstag hatte die Inzidenz den Schwellenwert von 200 Infektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen überschritten. Am Montag lag der Wert für Dahme-Spreewald bereits bei 278,1. Damit bewegt sich der Landkreis inzwischen deutlich über dem Landesschnitt (197).

Noch kann das Gesundheitsamt die Corona-Fälle nachverfolgen

Als tatsächlich infiziert gelten derzeit 456 Menschen. Hotspots im Landkreis ist derzeit eher der Süden. In Luckau werden aktuell 90 Infizierte gezählt, der Inzidenzwert lag dort zuletzt bei rund 565. Aber auch in Lübben sind aktuell 66 Menschen mit dem Virus infiziert.

81 Infizierte werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt, die anderen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Nach Angaben des Landkreises befanden sich zuletzt acht Personen auf einer Intensivstation, zwei Patienten müssen künstlich beatmet werden. Insgesamt stehen im Landkreis 54 Intensivbetten zur Verfügung, von denen derzeit 46 belegt sind.

Das Gesundheitsamt des Landkreises arbeitet auf Hochtouren. Bisher kann die Nachverfolgung der Corona-Fälle, trotz steigender Zahlen, aber noch gewährleistet werden. „Die Lage ist angespannt, aber noch funktioniert es“, sagt Pressesprecher Bernhard Schulz.

Landkreise entscheiden über Notbetreuungsplätze

Ab 4. Januar 2021, dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien, findet in den Schulen kein Präsenzunterricht mehr statt. Brandenburgs Landesregierung hat am vergangenen Freitag klargestellt, wer Anspruch auf Notbetreuung hat. Ähnlich wie während des ersten Lockdowns im Frühjahr haben Kinder Anspruch auf Notbetreuung, wenn beide Sorgeberechtigten in kritischen Infrastrukturbereichen, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, der Verwaltung oder bei der Polizei, beschäftigt sind. Eine Ausnahme besteht: Kinder haben grundsätzlich einen Anspruch auf Notbetreuung, wenn ein Elternteil im stationären oder ambulanten medizinischen oder pflegerischen Bereich tätig ist.

Der Landkreis hat keine zusätzlichen Einschränkungen beschlossen. Es gelten weiterhin die Regeln des Landes Brandenburg, sowie die erweiterte Maskenpflicht auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Quelle: Lena Köpsell (Archiv)

Den Anspruch auf Notbetreuung prüft und entscheidet der Landkreis. Um einen dieser Notbetreuungsplätze zu erhalten, müssen Eltern einen Antrag auf Notbetreuung vom Arbeitgeber quittieren lassen und bei der jeweils zuständigen Kommunalverwaltung vorlegen. Der Antrag auf Notbetreuung kann auf der Homepage des Landkreises Dahme-Spreewald heruntergeladen werden. Kitas bleiben weiterhin geöffnet, allerdings bleibt es beim dringlichen Appell an die Eltern, ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen.

Erstmal keine weiteren Einschränkungen im Landkreis

Der Corona-Krisenstab Dahme-Spreewalds hat festgelegt, dass, trotz der steigenden Zahlen, vorerst keine zusätzlichen Regelungen für den Landkreis erlassen werden. „Es sind erstmal keine weiteren drakonischen Eingriffe in die Kontaktbeschränkungen zu befürchten“, sagt Pressesprecher Bernhard Schulz. Man behalte das Infektionsgeschehen aber natürlich im Auge. Es gelten weiterhin die erst kürzlich verschärften Hygieneregelungen und Kontaktbeschränkungen des Landes. Und auch die Allgemeinverfügung des Landkreises über die erweiterte Maskenpflicht auf öffentlichen Straßen und Plätzen bleibt erstmal bis zum 10. Januar bestehen.

Von Lena Köpsell