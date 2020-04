Landrat Loge wendet sich in Videobotschaft an die Bürger, drei weitere Corona-Fälle am Samstag

Dahme-Spreewald

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Dahme-Spreewald ist erneut leicht gestiegen. Am Samstag gab es 159 bestätigte Covid-19-Fälle – das sind drei mehr als am Vortag. Lediglich eine Person wird derzeit im Krankenhaus behandelt, die übrigen befinden sich in häuslicher Isolation. 74 Corona-Patienten sind inzwischen wieder genesen, teilte das Gesundheitsamt des Kreises mit.

Nach wie vor die meisten Infizierten, aktuell sind es 44, kommen aus der Stadt Königs Wusterhausen. In Lübben gibt es aktuell 18, in Zeuthen 20, in Schönefeld 13, in Mittenwalde elf, im Amt Schenkenländchen zehn, in Wildau acht, in Heidesee sieben, im Amt Unterspreewald fünf, im Amt Lieberose/ Oberspreewald, Luckau, Schulzendorf und in Märkische Heide jeweils vier, in Eichwalde und Bestensee je drei Fälle, in der Gemeinde Heideblick ein Fall. Bislang sind in Dahme-Spreewald vier Menschen an den Folgen einer Coronainfektion gestorben. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat in 226 Fällen Quarantänen verhängt. 174 als Verdachtsfall eingestufte Personen warten momentan auf ein Testergebnis.

Landrat bittet in Videobotschaft um Geduld

Dahme-Spreewalds Landrat Stephan Loge ( SPD) hat die Bürger in einer Videobotschaft zum Wochenende nochmals gebeten, die nach wie vor geltenden Kontaktbeschränkungen der bis zum 8. Mai verlängerten Eindämmungsverordnung einzuhalten: „Nachdem wir alle mittlerweile seit vier Wochen sehr eingeschränkt leben, kann ich mir gut vorstellen, dass Sie eine Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen gewissermaßen herbeisehnen“, so Loge. Alle im Landkreis könnten sich glücklich schätzen, dass die Region bisher von drastischen Anstiegen der Zahlen verschont geblieben seien. „Unser aller Ziel ist es nun weiterhin, Menschenleben zu schützen und niemanden unnötig oder leichtfertig zu gefährden. Ich möchte daher noch einmal erinnern, den Abstand zueinander einzuhalten und so gut es geht zu Hause zu bleiben. Haben Sie Geduld und lassen Sie uns gemeinsam die Erfolge der letzten Woche durch einen achtsamen Umgang sichern“, appellierte Loge.

Einschränkungen vorerst bis 26. April verlängert

Darüber hinaus hat der Landkreis am Samstag die geltende Allgemeinverfügung verlängert, die das Verbot zum Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen regelt. Damit bleiben der reguläre Kita- und Schulbetrieb zunächst bis zum 26. April weiter untersagt, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit der Verlängerung sei die Kita-Notfallbetreuung für Kinder bis zu zwölf Jahren von Sorgeberechtigten in Unternehmen und Behörden der kritischen Infrastruktur im bisherigen Umfang gesichert. Eine erneute Antragsstellung sei nicht notwendig. Die erfolgte Zuweisung des Notfallbetreuungsstandorts durch die zuständige Gemeinde verlängert sich damit automatisch bis zum 26. April.

Wie das Land zuletzt mitgeteilt hatte, sind schrittweise Lockerungen im Bereich Kita und Schule erst ab Montag, 27. April, geplant.

Von Josefine Sack