Corona-Lockerungen: Was wird aus den Veranstaltungen in der Region?

Normalerweise hätte an diesem Wochenende das Fischerfest in Zeuthen stattfinden sollen. Es wäre das 26. Fischerfest gewesen. Das beliebte Spektakel am Miersdorfer See findet traditionell am Pfingstwochenende statt. Nur nicht in diesem Jahr. Schuld ist Corona. Einige Regelungen, die zur Eindämmung der Pandemie erlassen worden waren, wurden zwar kürzlich gelockert. Allerdings bleiben in Brandenburg Großveranstaltungen bis 31. August 2020 verboten.

Immerhin sollen ab dem 1. August Kulturveranstaltungen für bis zu 150 Besuchern in Räumen und bis zu 500 Personen im Freien wieder möglich sein. Ab September sollen dann Veranstaltungen mit bis zu 1000 Besuchern möglich sein. Voraussetzung: Die Corona-Lage hat sich nicht verschlechtert und die Hygieneauflagen müssen eingehalten werden.

Volle Hütte beim letzten Fischerfest in Zeuthen am Miersdorfer See. Quelle: Gerlinde Irmscher

Organisatoren gehen auf Nummer sicher

Doch was bedeutet das für die geplanten Veranstaltungen in der Region? Im Moment sieht es so aus, als ob die meisten Events trotz der angekündigten Lockerungen ausfallen werden. Die Organisatoren wollen kein Risiko eingehen. In Königs Wusterhausen richtet man Blick vorsichtshalber gleich auf das kommende Jahr: Unter dem Motto „Ganz KW feiert“ werden die 700-Jahr-Feier und der 100. Geburtstag des Rundfunks Königs Wusterhausen mit einem großen Stadtfest am 21. August 2021 nachgefeiert.

Auch weitere Jubiläen, darunter 20 Jahre Wiedereröffnung des Schlosses, 30 Jahre Heimat- und Museumsverein Königs Wusterhausen oder 575 Jahre Kablow werden auf 2021 verschoben.

Jazzkonzerte vor der Kirche als Alternative?

Der Schulzendorfer Jazzsommer in der Patronatskirche wird ebenfalls im kommenden Jahr nachgeholt. Die Planungen für die über die Region bekannte Konzertreihe laufen bereits ein Jahr im Voraus. Umso schmerzlicher war es für Organisator Wolfgang Burmeister, als er den Musikern nun endgültig absagen musste. „Wir sehen unter den aktuellen Bedingungen keine Chance“, so Burmeister. Maximal 40 Gäste hätten unter Einhaltung der Abstandsregeln in die Kirche gepasst. Die Konzertreihe wäre damit kaum rentabel gewesen.

Jazzsommer Schulzendorf. Quelle: Heidrun Voigt

Alternativ gab es die Überlegung, die Veranstaltung nach draußen vor die Kirche zu verlegen. „Leider fehlen uns dafür die technischen Voraussetzungen“, sagte Burmeister und ergänzte: „Uns tun vor allem die Künstler leid. Die Bands leben ja schließlich davon.“

Wiesn-Stimmung fällt aus

Auch in Wildau finden bis auf weiteres keine Veranstaltungen statt. Das für den 6. Juni geplante Wildauer Stadtfest wurde verschoben. Wann es nachgeholt wird, hängt von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab. Auch das Hafenfest und das Kinderfest des Anglervereins wurden abgesagt.

Schlechte Nachrichten gibt es auch für all jene, die auf Wiesn-Stimmung auf dem Gelände der Technischen Hochschule (TH) gehofft haben. Das beliebte Oktoberfest in Wildau wird höchstwahrscheinlich ausfallen. „In den Zelten ist es schlichtweg zu eng. Die Hygieneauflagen sind in den Zelten kaum umzusetzen“, sagte Veranstalter Andreas Rößler. Normalerweise tummeln sich auf dem siebentägigen Fest bis zu 12.000 Besucher. „Wir sind lieber vorsichtig. Wir wollen uns am Ende nichts vorwerfen lassen“, so Rößler.

Volksfest in abgespeckter Form – geht das überhaupt?

Es gibt auch Lichtblicke in der veranstaltungsfreien Corona-Zeit: Beim Heimatverein in Eichwalde gibt es Überlegungen, das Rosenfest, das ursprünglich für Mitte Juni geplant war, nicht ganz ausfallen zu lassen. Normalerweise feiern zum Rosenfest jedes Jahr mehrere tausend Besucher in der Bahnhofstraße. Das Risiko könne man in diesem Jahr natürlich nicht eingehen: „Das wäre nicht zu realisieren. Die Abstandregeln gelten ja trotzdem“, sagte die Vereinsvorsitzenden Cornelia Lotsch. Geht es nach ihr, könnte das Fest zumindest in abgespeckter Form mit begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden. Wie, wann und wo, steht noch nicht fest.

53. Rosenfest in Eichwalde in 2019. Quelle: Gerlinde Irmscher

Und auch der Patronatskirchenverein Schulzendorf will sich die Laune nicht verderben lassen und lädt Ende August zur traditionellen Landpartie-Fahrradtour unter freiem Himmel ein.

Von Josefine Sack