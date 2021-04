Corona-Notbremse: Was derzeit in Dahme-Spreewald gilt

Dahme-Spreewald

Seit dem Wochenende gilt sie, die bundesweite Corona-Notbremse. Weisen Landkreise oder kreisfreie Städte drei Tage hintereinander einen Inzidenzwert von mindestens 100 auf, gelten verschärfte Corona-Regeln.

Dahme-Spreewald liegt seit dem 14. April (erneut) über dieser kritischen Marke, am Montag meldete das Gesundheitsamt einen Wert von 126,5. Für den Landkreis ändert sich deshalb nicht viel: Schon seit dem Osterwochenende galt dort die Notbremse, nur war sie da noch vom Land und nicht vom Bund geregelt.

Neue Regeln bei Ausgangssperre

Einer der Unterschiede nun: die nächtliche Ausgangssperre gilt zwar weiterhin von 22 bis 5 Uhr, allerdings werden Spaziergänge und Joggen bis 24 Uhr als triftiger Grund gewertet, das Haus zu verlassen.

Und: Liegt der Inzidenzwert zwischen 100 und 150, ist das Einkaufen im Geschäft nun erlaubt – allerdings nur mit negativem Corona-Test und Termin. Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 150 muss der Einzelhandel allerdings wieder herunterfahren: Dann ist nur noch das Abholen bestellter Ware möglich. Für Dahme-Spreewald heißt das: Noch ist der Einkauf nach dem Click&Meet-Prinzip möglich.

Dahme-Spreewald: Inzidenz unter 165

Wichtig für den Friseurbesuch: Ab einem Inzidenzwert von 100 muss ein negativer Corona-Test vorliegen – oder eine vollständige Impfung. Eltern sollten zudem den Inzidenzwert von 165 im Auge behalten: Dann sollen Kitas und Schulen wieder schließen, Abschlussklassen und Förderschulen ausgenommen. Doch noch gilt das für Dahme-Spreewald (126,5) nicht.

Am Montag meldete das Gesundheitsamt 37 Corona-Neuinfektionen im Landkreis. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 6536 Menschen in Dahme-Spreewald nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert, 5840 gelten als genesen. Als aktuell infiziert meldete das Gesundheitsamt 461 Personen. Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (Divi) werden derzeit sieben Covid-19-Patienten im Kreis intensivmedizinisch behandelt, eine Person davon muss beatmet werden. Dem Landkreis stehen 36 Betten zu Verfügung, in denen Patienten notfalls beatmet werden können, 34 sind derzeit belegt. Am Montag musste das Gesundheitsamt keine weiteren Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus melden.

Von Johanna Apel