Corona-Pandemie fordert achtes Todesopfer in Dahme-Spreewald

Im Landkreis Dahme-Spreewald ist ein weiterer Corona-Infizierter gestorben. Es handelt sich um eine 83-jährige Frau, die im AWO- Seniorenheim in Königs Wusterhausen lebte. Wie das Gesundheitsamt mitteilte litt sie an Vorerkrankungen und war aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustandes ins Achenbach-Krankenhaus verlegt worden, wo sie nun verstarb.

Damit ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Landkreis Dahme-Spreewald auf acht gestiegen. In dem AWO-Seniorenheim waren vor zehn Tagen 23 Personen an Covid-19 erkrankt, davon 15 Bewohner und sechs Mitarbeiter. Ein Patient verstarb bereits in der vergangenen Woche. Bisher sind laut Gesundheitsamt keine Neuinfektionen in dem Seniorenheim festgestellt worden.

238 bestätigte Covid-19-Fälle

Am Donnerstag gab es 238 bestätigte Covid-19-Fälle im Landkreis Dahme-Spreewald – eine Infektion mehr als am Vortag. Vier Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt. 93 Personen gelten als tatsächlich erkrankt. Momentan befinden sich 181 Personen in Quarantäne. 345 als Verdachtsfall eingestufte Personen warten auf ein Testergebnis. 133 Corona-Patienten sind inzwischen wieder genesen, teilte das Gesundheitsamt des Kreises mit.

Nach wie vor die meisten Infizierten, aktuell sind es 76 (34 genesen), kommen aus der Stadt Königs Wusterhausen. In Lübben sind es 18 (18 genesen), in Zeuthen 20 (davon 17 genesen), in Schönefeld 44 (12 genesen), in Wildau zwölf (sieben genesen), in Mittenwalde zwölf (neun genesen), im Amt Schenkenländchen zwölf (neun genesen), in Heidesee neun (vier genesen), in Bestensee sechs (vier genesen), im Amt Unterspreewald fünf (fünf genesen), in Schulzendorf fünf (vier genesen) und in Luckau fünf (0 genesen), im Amt Lieberose/Oberspreewald fünf (vier genesen), in Märkische Heide fünf (drei genesen), in Eichwalde drei (zwei genesen) Fälle, in der Gemeinde Heideblick einen Fall (wieder genesen).

Landkreis blickt gespannt auf Potsdam

Unterdessen blickt man in Dahme-Spreewald gespannt auf die weiteren Lockerungen aus Potsdam. Demnach sollen ab Samstag die Spielplätze wieder geöffnet werden. Des Weiteren ist geplant, dass alle Läden wieder öffnen dürfen, ohne die Beschränkung der Verkaufsflächen auf 800 Quadratmeter. Die geltenden Kontakt- und Hygieneregelungen sollen bestehen bleiben. „Näheres können wir noch nicht sagen. Wir warten die Kabinettssitzung der Landesregierung ab“, sagte Vize-Landrätin und Stabsleiterin Susanne Rieckhof ( SPD).

RVS startet wieder mit dem Fahrkartenverkauf

Was den Bestand an persönlicher Schutzausrüstung ( PSA) für medizinische Bedarfe angeht, ist die Versorgung im Landkreis aktuell gesichert. „Die Beschaffung von Schutzkitteln stellt derzeit aufgrund der hohen Nachfrage das größte Problem dar, wobei noch keine Unterversorgung besteht“, sagte Ordnungsamtsleiterin Silvia Enders.

Die Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald (RVS) teilte mit, dass ab Montag, 11. Mai, der Fahrscheinverkauf in den Bussen wieder aufgenommen wird. Ab dann ist der Zustieg nur noch über die vordere Tür möglich. Für die Fahrgäste besteht eine Maskenpflicht.

Von Josefine Sack