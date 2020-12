Dahme-Spreewald

Das Weihnachtsfest ist belastet, da muss man sich nichts vormachen. Aber wenn man sich schon nicht im großen Familienkreis treffen kann, dann wollen die meisten doch wenigstens sicher sein, dass der enge Kreis der Liebsten wenigstens coronafrei ist. Eine Möglichkeit, das zu erreichen, ist die selbst gewählte Quarantäne. Wem das nicht möglich ist, der kann sich immerhin testen lassen. Nur wo? Und was für ein Test? Und klappt das überhaupt noch?

Die gute Nachricht: Grundsätzlich ist eine Testung vor Weihnachten möglich. Es gibt aber Dinge, die man dabei bedenken sollte.

PCR-Tests für Weihnachtsberuhigung wenig geeignet

Am sichersten ist aus virologischer ein so genannter PCR-Test. Das sind die Tests, die zur offiziellen Abklärung einer Corona-Infektion vorgenommen und in den Testzentren wie etwa an der TH Wildau durchgeführt werden. An solche Tests heranzukommen, ist aber schwierig, sagt Christian Wehry, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. „Man kann versuchen, den Hausarzt anzurufen und fragen, ob er das anbietet“, sagt Wehry. Den Gang zum Testzentrum in Wildau aber kann man sich sparen. „Das sind Abstrichstellen, die die Hausärzte entlasten sollen und keine offenen Teststellen“, so Wehry. Dort wird nur getestet, wer Symptome hat. Man braucht auch eine Anmeldung, und die erfolgt üblicherweise über den Arzt.

Aber selbst wenn man es schafft, an einen solchen Test zu gelangen, dürfte es zeitlich knapp werden. Denn die Proben müssen zu Laboren geschickt werden, die angesichts explodierender Zahlen auch viel zu tun haben. „Wir gehen üblicherweise davon aus, dass das Ergebnis innerhalb von 72 Stunden da ist, aber garantieren kann das niemand“, so Wehry.

Antigen-Tests bei mehreren Anbietern erhältlich

Bleiben die Schnelltests, so genannte Antigen-Tests. Die sind inzwischen auch kommerziell erhältlich, allerdings nicht für Privatpersonen. Die könnten damit aber auch wenig anfangen, sagen Experten wie der Virologe Christian Drosten. Die Handhabung ist kompliziert, für einen echten Rachenabstrich braucht es die Hilfe von geschultem Personal.

Vor allem in Berlin gibt es aber private Anbieter, die mit medizinischem Personal zusammenarbeiten und eine regelrechte Infrastruktur für freie Tests aufgebaut haben. Unter anderem gibt es Testzentren in der Auguststraße, am Moritzplatz, in leerstehenden Clubs wie dem Kit-Kat-Club oder dem E-Werk oder auch in einem Gewerbegebiet in Lichterfelde Süd. Zahlen muss man für die Tests selbst. Die Kassen übernehmen die Kosten nur, wenn Symptome vorliegen und ein Arzt den Test anweist.

Bei den Berliner Anbietern variieren die Kosten zwischen 25 und 83 Euro. Ärztliche Überweisungen sind dort nicht nötig. Man sollte sich im Vorfeld allerdings über die jeweiligen Bedingungen informieren. Manche Zentren, wie das in Lichterfelde Süd, sind nur am Wochenende geöffnet. Bei einigen ist eine Registrierung im Internet erforderlich, bei anderen nicht.

Auch am BER Schnelltests relativ unkompliziert möglich

Man muss dafür aber nicht unbedingt nach Berlin fahren, vereinzelt gibt es solche Anbieter auch in Brandenburg. Einer davon – die Firma Centogene – hat ein privates Testzentrum am Flughafen BER eingerichtet. Zielgruppe sind vor allem Touristen, die entweder ein- oder ausreisen wollen. Grundsätzlich kann sich dort aber jeder testen lassen. Der Test kostet 69 Euro pro Person, das Ergebnis bekommt man laut Anbieter innerhalb von sechs Stunden per Mail.

Aber auch dort gilt: Eine vorherige Registrierung über die Internetseite ist unbedingt erforderlich. Wer sich testen lassen will, muss seine Daten eingeben, vorher bezahlen und ein Ticket mit einem QR-Code ausdrucken. Ohne dieses Ticket wird man nicht in das Zentrum gelassen. Geöffnet ist das Testzentrum aber auch Heiligabend von 7 bis 16 Uhr und an den Weihnachtsfeiertagen jeweils von 7 bis 17 Uhr.

Antigen-Tests unsicherer als PCR-Tests

Auch einige Hausärzte bieten Schnelltests an. Eine Übersicht über Ärzte, bei denen solche Tests möglich sind, gibt es aber nicht.

Die Vorteile dieser Schnelltests liegen auf der Hand. Sie sind günstiger als PCR-Tests, mitunter hat man das Ergebnis innerhalb von 30 Minuten im E-Mail-Postfach. Andererseits gelten die Test als weniger sicher. Ärzte gehen von etwa 90 Prozent korrekter Ergebnisse im Vergleich zu PCR-Tests aus.

Und eines gilt es noch zu bedenken. Eine Garantie für ein coronafreies Weihnachten bietet kein Test. Denn jeder Test ist immer nur eine Momentaufnahme. Man kann sich überall mit dem Corona-Virus anstecken.

Von Oliver Fischer