Dahme-Spreewald

Wer sich auf Corona testen lassen wollte, hatte bisher die Möglichkeit, dies in einem Testzentrum, beim Arzt oder bei einigen Apotheken zu tun. Nachdem lange darüber diskutiert wurde, werden ab morgen die ersten Corona-Selbsttests deutschlandweit im Discounter erhältlich sein, die mit einen Nasenabstrich durchgeführt werden.

So kündigen Aldi Nord und Aldi Süd an, ab Samstag Antigen-Selbsttest als Aktionsware anzubieten. Diese sind direkt an der Kasse erhältlich und werden auf eine Packung pro Kunde begrenzt, wie die Unternehmen mitteilen. Fünf Tests sind in dem Set enthalten und für 24,99 Euro erhältlich.

Im Laufe der kommenden Woche werden die Drogeriemärkte dm und Müller nachziehen, wie die Unternehmen bereits ankündigten. Ab dem 9. März sollen die Laientests dort verfügbar sein und auch Rossmann will die Tests im Sortiment aufnehmen.

Darüber hinaus werden die Corona-Selbsttests demnächst auch in einigen Apotheken angeboten werden. In einigen Filialen können sich bereits Personen, die eine Corona-Erkrankung vermuten, jedoch keine Symptome aufweisen, bereits einen Schnelltest durchführen lassen, der lediglich durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt werden darf.

Die Schwierigkeit dabei ist jedoch, dass die Probanden von der restlichen Kundschaft getrennt werden müssen, was zusätzliche Räumlichkeiten, mehr Personal und Ausgaben für entsprechende Schutzkleidung mit sich bringt. Nicht alle Apotheken sind dazu bereit, diesen Mehraufwand auf sich zu nehmen.

Grafik-Erklärgrafik Nr. 102079, Querformat 135 x 120 mm, "So funktionieren die Antigen-Schnelltests für Laien", Redaktion: M. Lorenz, I. Kugel; Grafik: F. Bökelmann, P. Massow Quelle: dpa Grafik

Der Verkauf der Selbsttest ist ebenfalls freiwillig. Die MAZ hat Filialen im Landkreis Dahme-Spreewald angefragt, um zu erfahren, wo die Laientests bald gekauft werden können.

In den Linden-Apotheken in Zernsdorf und Niederlehme, der Bestwin-Apotheke in Bestensee und der Jasmin-Apotheke in Senzig wird Inhaberin Sandra Heyer ab Montag die Selbsttests verkaufen.

Auch die Apotheke am Rathaus in Schulzendorf wird die Laientests ins Sortiment aufnehme. Diese werden voraussichtlich ab Mitte des Monats zur Verfügung gestellt.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Metropolitan Pharmacy im Herzen des Flughafens BER möchte die Selbsttests ebenfalls demnächst anbieten. Da man auf kleinere Sets für den Verkauf wartet, könnte dies noch bis Mitte März dauern.

Das Stimmungsbild bezüglich der Tests ist bei den Pharmazeuten jedoch zwiegespalten. Viele Apotheken hätten bisher Angebote von 20 Tests pro Packung und mehr erhalten, die dementsprechend teuer sind und somit vermutlich schwerer verkauft werden können. Einige befürchten, durch die Aktionsware der Discounter auf der Ware sitzen zu bleiben.

Zudem seien einige Apotheken bereits für die Laientests vorgemerkt, hätten aber noch keine Informationen darüber, wann genau sie mit einer Lieferung rechnen könnten. Über einen genauen Preis konnte bisher niemand Auskunft geben.

Haben wir Sie vergessen? Dann schicken Sie uns eine E-Mail mit allen nötigen Infos an kwh@maz-online.de.

Von Joice Nkaigwa