Punkt 19 Uhr sind die Anwohner der Thälmannstraße in Dahlewitz auf den Beinen. Täglich. Seit über zwei Wochen treten sie vor die Haustür und stimmen die „Ode an die Freude“ an – auch als Dank an jene, die täglich fürs Gemeinwohl arbeiten. Die Aktion hat bereits auf die benachbarten Straßen des Ortsteil von Blankenfelde-Mahlow übergegriffen.