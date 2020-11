Corona: So erleben Senioren im Altenheim den Teil-Lockdown

Dahmeland-Fläming

Normalerweise steht die Tür im St. Josef Seniorenstift in Luckenwalde sperrangelweit offen, jeder kann kommen und gehen wann er will. Aber im Moment ist alles anders. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation dürfen Besucher nur noch mit vorheriger Anmeldung kommen und nur eine halbe Stunden bleiben. Und nicht nur das: Der Besuchshund kommt nicht mehr, auch der Pfarrer darf nicht zu Besuch kommen und der traditionelle Weihnachtsmarkt kann auch nicht wie gewohnt stattfinden. In Luckenwalde und in Königs Wusterhausen sind die Bewohner trotzdem guter Dinge. Es gibt ja schließlich genug Ablenkung in den Heimen - und Telefone.

Gildis Promme ist die Leiterin des St. Josef Seniorenstift, Sie versteht nicht, warum so viele in der Corona-Krise sorgenvoll auf die Seniorenheime blicken und behaupten, die Menschen würden vereinsamen. Ihr bereiten ganz andere Menschen Sorgen: Die Älteren, die eben nicht in Altenheimen leben und die auch sonst niemanden haben, der sich um sie kümmert. „ Bei uns muss sich niemand Sorgen machen. Alle unsere Bewohner haben genug Klopapier und jeden Tag warmes Essen auf dem Tisch. Und seit Corona werden sie sogar noch mehr von uns bespaßt“, versichert sie.

Gildis Promme leitet das Seniorenstift St. Josef in Luckenwalde. Sie ist stolz auf ihre Mitarbeiter, die in der Corona-Zeit gerade doppelt so viel leisten müssen. Quelle: Margrit Hahn

Neue Hobbies dank Corona

Christa Dammüller schwärmt von den zusätzlichen Aufmerksamkeiten . „Wir bekommen so viel verschiedenes Obst zu essen, wir können eigentlich gar nicht krank werden“, schmunzelt sie. Die 90-Jährige lebt sei zwei Jahren im Seniorenstift. „Es wäre schön, wenn wir bald wieder öfter nach draußen könnten. Aber so lange müssen wir eben durchhalten“, sagt sie tapfer.

Während der Corona-Zeit hat sich Christa Müller ein neues Hobby zugelegt: Sie bastelt Türkränze aus bunter Wolle. „Mittlerweile bekomme ich immer mehr Bestellungen von Kollegen“, sagt sie stolz. Ihre „Kollegen“, so nennt Christa Dammüller die anderen Heimbewohner. Wenn sie nicht gerade Kränze bastelt, hört Christa Dammüller Musik. Am liebsten Peter Alexander und die Amigos. Und wenn sie Sehnsucht nach ihrer Tochter hat, greift sie einfach zum Telefonhörer.

Auch im AWO Seniorenheim in Königs Wusterhausen sind Besuche von Angehörigen momentan nur mit voriger Anmeldung erlaubt. Leiterin Cordula Rosenberg, die Leiterin des Heims, ist froh, dass das noch möglich ist. „Es ist wichtig für die Bewohner, dass sie weiterhin Nähe erfahren können“, sagt sie. Im April musste die Einrichtung vier Wochen komplett die Türen schließen – 22 Personen, Mitarbeiter und Bewohner, hatten sich mit dem Corona-Virus infiziert. „Das war keine schöne Zeit. Wir haben uns alle viele Sorgen gemacht“, erinnert sich Rosenberg. Aber die schwere Zeit habe auch alle, Bewohner und Pfleger, mehr zusammengeschweißt.

Die neue Normalität

Wenn man die Bewohner im St. Josef Seniorenstift fragt, ist eigentlich alles wie immer. Einsam fühlt sich niemand. Es gibt jetzt sogar Tablets, sodass die Senioren mit ihren Familien skypen können. „Und wir haben auch eine App, mit der wir die Familienmitglieder auf dem Laufenden halten und ihnen Fotos schicken können“, erklärt Promme. Auch die Hygienemaßnahmen, wie Maske tragen und Abstand halten, sind mittlerweile zur Gewohnheit geworden. Selbst die Demenzkranken desinfizieren sich ganz automatisch die Hände, erzählt Gildis Promme.

Für Dieter Gensch ist die Einhaltung der Corona-Maßnahmen eine Selbstverständlichkeit. Der 91-Jährige wohnt auch im St. Josef Seniorenstift. Er verfolgt die Nachrichten ganz genau und hofft jeden Tag, dass die Infektionszahlen endlich wieder sinken. „Jeder Mensch hat jetzt Verantwortung zu tragen, für sich selbst natürlich. Aber eben auch für seine Mitmenschen“, sagt der 92-Jährige, der lange Zeit als Sachbearbeiter im Gesundheitswesen gearbeitet hat. Die Menschen, die derzeit in vielen Städten ohne Masken und Abstand gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren, finde er „unerhört“.

Christa und Heinz Dammüller aus dem Seniorenstift St. Josef konnten ihre Gnadenhochzeit dieses Jahr nicht so ausgelassen feiern, wie geplant. Jetzt hoffen sie, dass sie wenigstens Weihnachten mit der Familie feiern können. Quelle: Margrit Hahn

Und was ist mit Weihnachten ?

Manche Dinge sind aber doch anders. Viele Feste mussten dieses Jahr ausfallen. Christa Dammüller hat es gleich zweimal getroffen: Erst musste ihr 90. Geburtstag im April ausfallen, und jetzt die Gnadenhochzeit mit ihrem Mann Heinz. „Eigentlich wollten wir die dieses Jahr groß feiern, die Gasstätte war schon gebucht“, seufzt Christa Dammüller. Sie ist seit 70 Jahren mit ihrem Heinz verheiratet, der ein paar Zimmer weiter wohnt.

Auch der große Weihnachtsmarkt vom St. Josef Seniorenstift mit allen Angehörigen wird nicht stattfinden können. „Dafür machen wir ein Feuer im Garten und machen es uns mit Glühwein und Waffeln gemütlich“, erzählt Gildis Promme. Im AWO Seniorenheim in Königs Wusterhausen sieht es ähnlich aus. „Anstatt unserem traditionellen Weihnachtsmarkt, machen wir eine kleine Wichtelwerkstatt“, verrät Cordula Rosenberg. Über den Dezember verteilt dürfen Bewohner aus einem Wohnbereich zusammenkommen und Weihnachtssterne oder Karten basteln, Bratäpfel oder Kekse backen.

Und das Weihnachtsfest? Eigentlich würde Christa Dammüller gerne einen Feiertag gemeinsam mit ihrem Mann, der Tochter und dem Schwiegersohn feiern. Aber so ganz traut sie dem Braten nicht, „Ich warte erstmal ab, bevor ich etwas fest plane“, gibt Christa Dammüller zu. Nicht, dass sie dieses Jahr ein drittes Fest absagen muss.

