Dahme-Spreewald

In Deutschland tobt die zweite Corona-Welle und hinterlässt in vielen Seniorenheimen eine Spur des Schmerzes. Der bisher drastischste Fall: In einem Seniorenheim in Berlin-Lichtenberg sind nach einem Corona-Ausbruch innerhalb von fünf Wochen zwölf Bewohner gestorben. Auch in Dahme-Spreewald kam es zu Ausbrüchen in Seniorenheimen. Beim ersten im Frühjahr in einem Awo-Heim in Königs Wusterhausen starben zwei Patienten. Andere gingen dagegen glimpflich aus. Und es stellt sich die Frage: Wie kommt es, dass Ausbrüche in manchen Einrichtungen schwerwiegender verlaufen als in anderen?

Grundsätzlich sind Seniorenheime anfällig, das zeigt die Statistik. Deutschlandweit werden in jedem zehnten Alten- und Pflegeheim Corona-Fälle gemeldet, Brandenburg bildet da keine Ausnahme.

Hälfte der Todesfälle in Seniorenheimen

Im Landkreis Dahme-Spreewald könne man aber von „Ausbruchsgeschehen“ bisher kaum sprechen, sagt Carsten Saß, Gesundheitsdezernent im Landkreis. In den meisten Einrichtungen seien die Erkrankungen lokal begrenzt. Mal sind zwei Bewohner betroffen, mal ein oder zwei Pfleger.

Deutlich mehr Fälle gab es zuletzt in der K&S Seniorenresidenz in Lübben. Dort wurden im Lauf eines Monats 27 Bewohner und 12 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. „Das waren vier üble Wochen“, sagt Heimleiterin Andrea Kunert. Aber: Niemand ist gestorben. Und seit einer Woche ist die Einrichtung coronafrei. Als sie das erfuhr, musste Andrea Kunert erstmal weinen. Der Druck sei riesig gewesen. „Ich habe mir eigentlich konstant Sorgen gemacht“, sagt sie.

Schon im Frühjahr zeigte sich, dass die Covid-19-Erkrankungen bei alten und gebrechlichen Menschen am schwerwiegendsten verlaufen. Etwa die Hälfte der Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit Corona waren in Pflegeeinrichtungen zu verzeichnen.

In der K&S Seniorenresidenz in Lübben wurden im November 39 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Quelle: Katrin Kunipatz (Archiv)

Die Infizierten hatten keine Symptome

In Lübben allerdings musste keiner der Bewohner ins Krankenhaus. Die meisten Betroffenen hatten nicht einmal Symptome, und die ersten Fälle wurden auch eher zufällig entdeckt. Seit Mitte Oktober gilt die Nationale Teststrategie, die auch Seniorenheimen ein Kontingent an Schnelltests zur Verfügung stellt. So habe man angefangen zu testen, erzählt Andrea Kunert. Und der erste Test war direkt positiv. Kunert: „Wir dachten erst, dass wir etwas falsch gemacht haben, weil die Person komplett symptomfrei war.“

Nach und nach kamen mehr positive Ergebnisse dazu. „Wahrscheinlich wurde das Virus von mehreren Seiten in die Einrichtung getragen“, sagt Andrea Kunert. Wo genau sich Bewohner und Mitarbeiter angesteckt haben, lasse sich nicht nachvollziehen.

Nach dem ersten positiven Ergebnis griff sofort der Pandemieplan. Von einem auf den anderen Tag wurde es ruhig im Haus: Es gab keine Teamsitzungen mehr, die Gemeinschaftsräume wurden geschlossen, alle Bewohner mussten auf ihren Zimmern bleiben. Die Mitarbeiter mussten sich für jeden Pflegeeinsatz neue Schutzkleidung anziehen, ständig wurde die Sauerstoffsättigung der Infizierten gemessen.

Carsten Saß ist Gesundheitsdezernent für den Landkreis. Quelle: Oliver Fischer (Archiv)

Selbst ein perfektes Hygienekonzept schützt nicht vor Corona

Das mit dem Ausbruch in Berlin Lichtenberg habe sie mitbekommen. Sie wolle sich aber nicht anmaßen, darüber zu urteilen, sagt Andrea Kunert. Dass in ihrem Haus der Ausbruch gut eingefangen werden konnte, liege aber wohl daran, dass so früh und so viel getestet wurde. „Wenn man nicht weiß, dass man Corona im Haus hat, dann hat man keine Chance. So konnten wir agieren und nicht nur reagieren.“

Carsten Saß sieht das ähnlich. „Glück, gepaart mit Sachverstand vor Ort“ seien die Gründe für die vergleichsweise niedrigen Zahlen in den Einrichtungen des Landkreises. Aber auch Seniorenheime mit einem perfekten Hygienekonzept seien nicht gefeit vor Corona-Fällen. „Das Pflegepersonal hat auch ein Familienleben, es gibt Partner, die arbeiten, Kinder, die zur Schule gehen. Das kann man nie 100 Prozentig kontrollieren“, sagt er.

Da bleibt nur: Weiter testen. „Das wird uns noch ein bisschen begleiten“, ist sich Andrea Kunert sicher. Aber erstmal sei sie erleichtert. Dass inzwischen alle Tests negativ sind, sei besonders ihren umsichtigen Mitarbeitern zu verdanken. Zum Dank bekommen alle selbstgebastelte Adventskalender.

Von Lena Köpsell und Oliver Fischer