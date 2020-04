Keine-Passagiere mehr: So leer ist der Flughafen Schönefeld in der Coronakrise

Schönefeld

Mit den coronabedingten Ausgangsbeschränkungen und -sperren auf der ganzen Welt wurde die Tourismusbranche schwer getroffen. Zu spüren bekommen das auch die Flughäfen in Berlin und Brandenburg. In Tegel und Schönefeld bleiben derzeit wegen Corona fast alle Flieger am Boden.

Dort, wo sonst durchschnittlich insgesamt rund 100.000 Fluggäste am Tag abgefertigt werden, geht momentan nichts mehr. Nur noch vereinzelt starten und landen in Tegel und Schönefeld jetzt noch Maschinen. In den Terminals am Flughafen Schönefeld herrschte am Donnerstagnachmittag gähnende Leere. An den Check-In-Schaltern im Low-Cost-Terminal M erinnern aktuell Tafeln daran, den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand einzuhalten. Die Frage ist bloß, vor wem. In der Abflughalle war weit und breit kein Mensch zu sehen. Sämtliche Schalter waren verwaist, alle Flüge gestrichen.

Passagierzahlen um 95 Prozent gesunken

Wegen der Coronakrise sind die Passagierzahlen in Berlin und Brandenburg um mindestens 95 Prozent gesunken. „Die wenigen Menschen, die momentan noch fliegen, haben einen echten Grund: Die meisten wollen nach Hause“, sagte Flughafensprecher Daniel Tolksdorf. Vereinzelt fliegen noch Ärzte oder Geschäftsleute. „Ansonsten fliegt niemand mehr“, so der Pressesprecher. Oft sitzen in den wenigen Maschinen, die derzeit noch in Tegel oder Schönefeld ankommen, nicht bloß Menschen aus dem unmittelbaren Einzugsgebiet der beiden Flughäfen. Laut dem Unternehmen stammen die Passagiere aus ganz Deutschland.

Auch sämtliche Läden und gastronomische Betriebe sind dicht. Lediglich die legendäre „Laggner’s Almhütte“ hat in Schönefeld noch geöffnet und verkauft Speisen und Getränke zum Mitnehmen. „Wir machen das nicht fürs Geld. Es ist eher eine Geste an die wenigen Mitarbeiter, die jetzt noch am Flughafen arbeiten“, sagte Anesti Piaras. Der Geschäftsleiter klagt über Umsatzeinbußen von 95 Prozent.

Kurzarbeit in allen Bereichen des Aiports

Während die Terminals wie leer gefegt sind, tummeln sich auf dem Vorfeld die Maschinen von Lufthansa, Easyjet, Germanwings, Ryanair und Co. „Überall stehen Flotten“, bestätigte Tolksdorf. Der Großteil der Maschinen muss wegen Corona am Boden bleiben. Nur hin und wieder gebe es Wartungsflüge. Die Airlines wollen trotz des Ausnahmezustands vorbereitet sein. Damit die Maschinen nach Corona wieder abheben können, müssen sie regelmäßig auf Flughöhe gebracht werden, so Tolksdorf.

Nach internen Berechnungen entgeht den Flughafenbetreibern wegen des Shutdowns allein am Standort Tegel eine Million Euro Umsatz pro Tag. Die Flughafengesellschaft hat daher Kurzarbeit beantragt. Nahezu alle Bereiche, auch die Pressestelle, sind betroffen. Die Flughafenfeuerwehr, das Sicherheitspersonal, Fluglotsen und die Mitarbeiter in der Gepäckabfertigung – sie alle arbeiten zwar trotz der Krise weiter, allerdings in deutlich reduzierten Teams. „Wir haben versucht, ein faires System für alle Mitarbeiter zu finden“, sagte Tolksdorf. Er selbst arbeitet zurzeit im Homeoffice.

Tegel bleibt vorerst weiter offen

Wegen des massiven Einbruchs der Passagierzahlen sind die Terminals in Tegel und Schönefeld jeweils bis auf eins geschlossen worden. Am Flughafen in Schönefeld werden alle Flüge bis auf Weiteres im Terminalbereich M (ehemals D) abgefertigt. Abholer werden gebeten, ankommende Fluggäste außerhalb der Terminals zu empfangen und beim Warten den vorgeschriebenen Mindestabstand einzuhalten. „Wir beobachten die aktuelle Lage von Tag zu Tag und sind im engen Austausch mit den Gesundheitsämtern“, so der Sprecher.

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hatte sich zuletzt monatliche Einsparungen von etwa sechs Millionen Euro erhofft, wenn Tegel wegen der Coronakrise vorübergehend geschlossen und nur noch von Schönefeld geflogen würde. Doch der Bund will vorerst beide Standorte am Netz lassen.

BER-Eröffnung nicht in Gefahr

Anders als in den Terminals haben die Mitarbeiter im Frachtzentrum auf dem BER-Gelände alle Hände voll zu tun. „Wir verzeichnen ein deutlich gestiegenes Frachtaufkommen in Schönefeld. Die Maschinen sind rappelvoll“, teilte Tolksdorf mit. Ein deutliches Plus registrierten die Betreiber bei Medikamenten, anderen medizinischen Produkten sowie technischen Geräten.

Auch mit Blick auf den geplanten BER-Eröffnungstermin am 31. Oktober könnte der Flughafen von der Krise profitieren. Die Flughafengesellschaft rechnet auch im Herbst noch mit deutlich weniger Flugverkehr als bisher. Es wird davon ausgegangen, dass die Inbetriebnahme des BER coronabedingt nicht wie geplant unter Volllast stattfinden wird: „Der Termin steht“, bestätigte Tolksdorf in dieser Woche. Der geplante Probebetrieb, für den sich tausende freiwillige Komparsen gemeldet hatten, wurde verschoben. „Wir überlegen momentan, wie wir den Probebetrieb notfalls auch unter den gegebenen Rahmenbedingungen umsetzen können“, sagte Tolksdorf. Für die Mitarbeiter gebe es bereits Online-Schulungen.

Von Josefine Sack