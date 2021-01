Wildau/Lübben

Andrea Kunert klingt niedergeschlagen am Telefon. Erst vor ein paar Tagen war die Leiterin der K&S Seniorenresidenz in Lübben auf einer Beerdigung. Einer ihrer Bewohner ist an Corona verstorben. Es breche ihr das Herz, dass sie die Angehörigen nicht einfach in den Arm nehmen konnte, sagt sie: „Aber wir haben unsere Arme ausgebreitet und ihnen gesagt ’Wir umarmen Sie in Gedanken.’“

Die größten Corona-Ausbruchsgeschehen im Landkreis Dahme-Spreewald meldet das Gesundheitsamt aktuell in Pflegeeinrichtungen, immer mehr der Infizierten sterben auch an dem Virus. Die meisten Todesfälle verzeichnet das AWO Seniorenheim in Wildau, hier sind zehn Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben, 16 Mitarbeiter und 13 Bewohner sind derzeit infiziert. Im K&S Seniorenheim in Lübben sind derzeit sieben Mitarbeiter und 20 Bewohner positiv getestet worden, drei Bewohner sind bisher verstorben.

Die meisten Verstorbenen im Landkreis waren über 80 Jahre alt

Im Foyer der Seniorenresidenz steht ein Trauerpult für die Verstorbenen. Mit einem Foto, Blumen und einem Spruch. Um Abschied zu nehmen. „Wir wohnen hier ja alle gemeinsam, sind oft Tag und Nacht beieinander“, sagt Andrea Kunert. Auch die Bewohner wollen wissen, wenn plötzlich einer fehlt. Die Einrichtung hatte erst im November einen Corona-Ausbruch überstanden. Drei Wochen später folgten wieder erste positive Tests.

Die Covid-19-Erkrankungen verlaufen bei alten und kranken Menschen am schwerwiegendsten. Laut dem Gesundheitsamt waren 52 der Verstorbenen im Landkreis über 80 Jahre alt, zehn über 70 Jahre alt. In vielen Fällen wurden den Mitarbeitern des Gesundheitsamt relevante Vorerkrankungen mitgeteilt, aber nicht in allen Fällen ist die ausführliche Anamnese der Patienten bekannt. Bei den 70 bis 79-Jährigen wurde das in sechs von 10 Fällen bestätigt, bei den über 80-Jährigen ist es „wahrscheinlich, dass relevante internistische Vorerkrankungen bestehen“, heißt es aus dem Gesundheitsamt.

Nur wenige Bewohner mussten ins Krankenhaus

Der Umgang mit dem Tod gehört zu Andrea Kunerts Beruf. Ganz selten ziehen Bewohner aus dem Heim aus, weil sie wieder auf eigene Beine kommen. Die meisten verbringen hier ihre letzten Tage. Auch die drei Bewohner, die an Corona erkrankt sind, sind alle in der Seniorenresidenz gestorben. „Das ging sehr schnell. Man hat richtig gesehen, wie die Krankheit ihnen die Kraft geraubt hat“, sagt Andrea Kunert. An ein Beatmungsgerät musste zum Glück niemand der Betroffenen angeschlossen werden. So konnten sich die Angehörigen persönlich verabschieden, wenn auch ungewohnt in kompletter Hygienemontur. „Das ist natürlich immer eine Einzelfallentscheidung, aber in der palliativen Pflege ermöglichen wir das“, sagt Kunert.

Auch im AWO Seniorenheim in Wildau sind die meisten der Bewohner im Heim gestorben. Aber es gab auch drei Bewohner, die aufgrund schwerer Krankheitsverläufe ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. „Das ist natürlich für uns alle seelisch sehr belastend. Man baut ja eine sehr persönliche Beziehung zu den Bewohnern auf“, sagt Elfrun Makowski, Prokuristin des Seniorenheims in Wildau. Aber die Mitarbeiter und Angehörigen versuchen trotzdem so würdig wie möglich Abschied zu nehmen. Sie sei zutiefst beeindruckt, wie ihre Mitarbeiter mit der schwierigen Situation umgehen.

Die K&S Seniorenresidenz in Lübben. Quelle: Katrin Kunipatz (Archiv)

Die Angst noch mehr Menschen zu verlieren, treibt alle um

Das Plötzliche ist das Ungewohnte, sagt Andrea Kunert. Normalerweise sei das Sterben ein längerer Prozess. „Wir sehen das manchmal an klitzekleinen Veränderungen, wenn sich jemand auf die Reise macht“, sagt sie. Manchmal dauert es mehrere Stunden, manchmal Tage. Aber nicht so schnell, wie durch Corona. Das nehme vor allem ihre Mitarbeiter seelisch sehr mit. Eine junge Kollegin sei über die Weihnachtstage in Tränen ausgebrochen, als der erste Bewohner starb. Andrea Kunert hat ihren Dienst ein paar Stunden begleitet, ihr Arbeit abgenommen. „Ich kann zwar nichts an der Situation ändern, aber ich kann meinen Mitarbeitern Raum geben und ihnen zeigen, dass ich ihre Gefühle ernst nehme“, sagt sie.

Die Angst noch mehr Menschen zu verlieren treibe alle um, sagt sie. Und auch die Frage, wie das passieren konnte. Im Heim herrschen die höchsten Hygienemaßnahmen, alle Mitarbeiter tragen Kittel, Haarnetz und FFP2-Masken, werden jeden Tag vor Dienstantritt getestet, wechseln ihre Ausrüstung, sobald sie eine Infizierte Person betreuen. „Das können wir natürlich alles gewährleisten, aber eine Pandemie kann ich trotzdem nicht aufhalten. Dann würde ich einen Nobelpreis kriegen“, sagt Andrea Kunert.

Im Seniorenheim in Wildau ist bekannt, wie das Virus in das Heim gelang. Ein Bewohner kam hochinfektiös aus dem Krankenhaus zurück. Trotz höchster Hygienemaßnahmen, haben sich dann in dem betroffenen Teil des Seniorenheims weitere Bewohner angesteckt. „Wenn die Krankheit einmal da ist, schlägt sie um sich. Die kann man nicht in einem Zimmer halten“, sagt Elfrun Makowski.

Die größte Hoffnung ist die bevorstehende Impfung

Die größte Hoffnung von Elfrun Makowski und Andrea Kunert ist die Impfung. In Brandenburg werden mobile Impfteams des DRK in die Senioreneinrichtungen fahren, um Bewohner und Mitarbeiter zu impfen. In der Seniorenresidenz in Lübben ist es voraussichtlich Ende Januar soweit. Fast 270 Mitarbeiter und Bewohner von 350 haben sich schon angemeldet.

Auch in Wildau soll ab nächster Woche geimpft werden. Die Mitarbeiter fragen gerade ab, wer sich von den 166 Bewohnern impfen lassen will. „Wir hoffen, dass wir uns mit der Impfung wieder ein kleines bisschen freier fühlen können“, sagt Elfrun Makowski. Sie freue sich schon sehr darauf, wenn das normale Leben wieder ins Heim zurückkehren kann.

