Schönefeld

Ab Dienstag gilt: Wer mit dem Flugzeug nach Deutschland einreist, muss einen negativen Corona-Test vorweisen. Darauf hatten sich der Bund und die Länder geeinigt. Die Testpflicht hatte zunächst in der Nacht zu Sonntag greifen sollen. Das wurde nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur jedoch um einige Tage verschoben. Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ankündigte, gilt nun das Credo: „Wer keinen negativen Test hat, wird nicht mitgenommen.“ Konkret bedeutet das: Reisende müssen schon vor dem Start der Maschine einen negativen Corona-Test vorzeigen.

Wie Jan-Peter Haack, Pressesprecher des BER, auf MAZ-Anfrage bestätigte, obliegt es dabei den Fluggesellschaften, die Nachweise vor dem Start zu kontrollieren. Aus diesem Grund hatte sich nach DPA-Angaben auch das Startdatum der Testpflicht geändert: Fluggesellschaften sollten so die Gelegenheit bekommen, Testangebote im Ausland zu organisieren.

Kosten für Corona-Test tragen Reisende

Das Ergebnis des Tests darf dabei nicht älter als 48 Stunden sein, die Kosten muss der Reisende selbst tragen. Informieren müssen sich Urlauber außerdem, was in dem jeweiligen Zielland gilt, falls das Testergebnis positiv sein sollte. Ist eine Quarantäne nötig, müssen die Kosten dafür nämlich unter Umständen selbst getragen werden.

Reisende sollten sich vor Abreise informieren, was bezüglich der Corona-Regeln auf sie zukommt. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Schon jetzt gibt es eine Testpflicht für Reisende aus „Hochinzidenzgebieten“ wie etwa Ägypten, Zypern oder neuerdings auch Frankreich. Auch wer aus einem Virusvarianten-Gebiet (Brasilien oder Südafrika etwa) einreist, muss einen negativen Corona-Test vorlegen. Je nach Gebiet gelten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts außerdem strenge Quarantäneregeln.

Bundespolizei kontrolliert am BER

Wie Flughafensprecher Jan-Peter Haack erklärt, übernimmt die Bundespolizei die Kontrolle der Tests am BER. Die konnte am Montag noch keine genaueren Angaben über das Prozedere machen. Nach Angaben Haacks sei prinzipiell zu bedenken, dass zusätzliche Prozesse am Flughafen auch mehr Zeit in Anspruch nehmen könnten. Deshalb sei es wichtig, sogar in der jetzigen verkehrsarmen Zeit zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.

Auch vor der Abreise kann am BER ein Test gemacht werden: Mittlerweile bieten zwei Betreiber PCR- und Antigen-Schnelltests direkt im Flughafen an. Viele Staaten, etwa Spanien oder Griechenland, setzen einen negativen Corona-Test für die Einreise voraus. Die Kosten der Tests sind zwar selbst zu tragen, jedoch sind im Medicare Testzentrum in Terminal 1 auch die sogenannten Bürgertests möglich. Einmal in der Woche haben jede Bürgerin und jeder Bürger Anspruch auf einen solchen kostenlosen Test.

Von Johanna Apel