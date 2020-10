Dahme-Spreewald

Seit Kurzem schauen alle auf eine Zahl: die Sieben-Tage-Inzidenz. Sie darf nicht über 35 beziehungsweise 50 steigen, sonst ist es schnell vorbei mit Shopping, Barbesuchen und Familienfeiern – das haben die Länder mit der Bundesregierung kürzlich vereinbart. In Brandenburg gelten ab Mittwoch schärfere Corona-Regeln.

Das Brandenburger Kabinett hat am Dienstag eine neue Verordnung für Corona-Hotspots beschlossen, strengere Obergrenzen für private Feiern und einem nächtlichem Ausschankverbot für Alkohol inklusive. Auch eine Maskenpflicht in Büros und Einkaufszentren kann jetzt angeordnet werden.

Was ist erlaubt, was nicht – neue Verordnung sorgt für Klarheit

Im Landkreis Dahme-Spreewald liegt die Sieben-Tage-Inzidenz momentan wieder unter dem kritischen Wert, aktuell bei 29,3 (Stand 20. Oktober). Je nach Neuinfektionen schwankt der Richtwert in Dahme-Spreewald jedoch stark. Zum Vergleich: Erst am Wochenende hat der Kreis den entscheidenden Schwellenwert von 35 überschritten: Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuerkrankten pro 100.000 Einwohner noch bei 37,5.

Wegen der hohen Inzidenzzahl galten praktisch von einem Tag auf den anderen neue Einschränkungen im Landkreis, darunter strengere Obergrenzen und eine Meldepflicht für private Feiern (die MAZ berichtete). Außerdem wurde die Maskenpflicht ausgeweitet.

Mit der gesunkenen Inzidenz waren die strengeren Auflagen vom Wochenanfang jedoch schnell wieder hinfällig. Viele Bürger wussten in der Folge nun nicht mehr, was jetzt noch erlaubt ist und was nicht. Die neue Verordnung, die am Mittwoch in Brandenburg in Kraft tritt, soll diesbezüglich für Klarheit sorgen. Grundsätzlich gilt: Wenn in einer Stadt oder einem Landkreis einer der beiden Grenzwerte (35 oder 50) überschritten wird, gelten die jeweiligen Maßnahmen ab sofort für insgesamt zehn Tage.

Von Josefine Sack