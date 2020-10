Corona-Update in Dahme-Spreewald: 13 neue Fälle am Donnerstag

Dahme-Spreewald

Viele Wochen hielt sich das Ausmaß von Corona-Infektionen in Dahme-Spreewald in Grenzen. Seit Tagen aber steigen die Zahlen. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt des Kreises 13 neue, vom Labor bestätigte, Corona-Fälle. Damit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 30,4.

Anzeige

Die Zahl soll das Infektionsgeschehen regional vergleichbar machen. Sie zeigt, ob es bei Lockerungen bleiben kann. In Brandenburg darf der Wert nicht über 35 steigen: Nach der neuen Umgangsverordnung sind fast alle sozialen und gesellschaftlichen Aktivitäten erlaubt, solange die Neuinfektionen in den betroffenen Landkreisen und kreisfreien Städten nicht die 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erreichen oder übertreffen. Steigen die Zahlen in Dahme-Spreewald weiter so rasant, könnten die Corona-Maßnahmen im Kreis schon bald wieder verschärft werden.

Corona-Hotspot ist vor allem der Norden des Landkreises, insbesondere Schönefeld. Dort gab es allein in den zurückliegenden sieben Tagen 24 Neuinfektionen. Insgesamt liegt die Zahl der Corona-Infektionen in Dahme-Spreewald bei 407 Fällen. 49 Menschen gelten als infiziert. Eine Person wird derzeit im Krankenhaus behandelt.

Von Josefine Sack