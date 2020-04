Zahl der Corona-Infektionen leicht gestiegen, Kreistag tagt vorerst in Wildau

Dahme-Spreewald

Nachdem die Corona-Fallzahlen in Dahme-Spreewald nach Ostern kurzzeitig konstant geblieben waren, ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle am Mittwoch wieder leicht angestiegen. Aktuell meldet das Gesundheitsamt Kreises vier neue Fälle im Vergleich zum Dienstag.

Derzeit gibt es in Dahme-Spreewald 149 bestätigte Fälle. Momentan werden zwei Personen im Krankenhaus behandelt, die übrigen Corona-Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Es sind 235 Quarantänen verhängt worden und 245 als Verdachtsfall eingestufte Personen warten auf ein Testergebnis. 57 nachgewiesene Covid-19-Erkrankte sind inzwischen genesen.

Königs Wusterhausen verzeichnet die meisten Covid-19-Fälle

Nach wie vor werden die meisten Erkrankten – aktuell sind es 42 – in Königs Wusterhausen verzeichnet. In Lübben gibt es weiterhin 18 Corona-Infizierte, in Zeuthen 17, in Schönefeld zwölf, in Mittenwalde elf, im Amt Schenkenländchen neun, in Heidesee und Wildau jeweils sieben, im Amt Unterspreewald fünf, im Amt Lieberose/ Oberspreewald vier, in Eichwalde, Schulzendorf, Luckau und Bestensee je drei, in Märkische Heide sind vier Fälle, in der Gemeinde Heideblick ist offiziell ein Fall bestätigt. Bislang sind in Dahme-Spreewald vier Menschen, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hatten, gestorben.

Kommunale Parlamente dürfen per Videokonferenz tagen

Trotz der Einschränkungen infolge der Coronakrise bleiben der Kreistag, die Stadtverordnetenversammlungen und die Gemeindevertretungen in Dahme-Spreewald weiterhin handlungs- und beschlussfähig. Dafür sorgt eine Regelung zur Kommunalverfassung, die der Landtag Brandenburg am Mittwoch beschlossen hat.

Ab sofort haben kommunale Parlamente damit die Möglichkeit, notfalls auch in Video- oder Telefonkonferenzen zu tagen. „Damit sichern und stärken wir die kommunale Demokratie auch unter den schwierigen Bedingungen der Pandemie“, erklärte die SPD-Landtagsabgeordnete Tina Fischer.

Sitzung des Kreistags nach Wildau verlegt

Die nächste Sitzung des Kreistages Dahme-Spreewald soll vorerst nicht per Videokonferenz abgehalten. Die Sitzung soll, wie geplant, am kommenden Mittwoch stattfinden. Um die erhöhten Sicherheits- und Hygieneanforderungen zu gewährleisten, wird der Sitzungsort allerdings ins Zentrum für Luft- und Raumfahrt (ZLR) in Wildau verlegt.

Gegenüber dem Kreistagssaal in Lübben, wo die Mitglieder des Kreistags normalerweise tagen, bietet das ZLR in Wildau deutlich mehr Platz. Die nötigen Sicherheitsabstände können dort besser eingehalten werden. Allerdings wird die Zahl der Zuschauer beschränkt.

Beratung über teure Schutzanzüge

„Gerade in der aktuellen Coronakrise ist es wichtig, dass die Kreisverwaltung und Kreispolitik weiter handlungsfähig bleiben. Wir möchten auch in der Krise Geschlossenheit beweisen“, sagte Dahme-Spreewalds Landrat Stephan Loge ( SPD). Schwerpunktthema im Kreistag sind die überplanmäßigen Ausgaben für persönliche Schutzausrüstungen ( PSA), die der Landkreis aufgrund der Corona-Pandemie ordern musste, sein.

Von Josefine Sack