Dahme-Spreewald

Im Vergleich zum Vortag ist die Zahl der Covid-19-Erkrankungen in Dahme-Spreewald am Donnerstag wieder leicht gestiegen. Das Gesundheitsamt meldete zwei neue Fälle. Die betroffenen Personen kommen aus Heidesee und Zeuthen.

Anzeige

Damit gelten im Landkreis momentan zwölf Personen als akut erkrankt, drei davon werden derzeit im Krankenhaus behandelt. Die übrigen Infizierten befinden sich in häuslicher Quarantäne. Zum möglichen Corona-Ausbruch in einer Bestenseer Senioreneinrichtung lagen auch am Donnerstag noch keine neuen Erkenntnisse vor. Am Dienstag war eine Bewohnerin positiv auf Covid-19 getestet worden.

Weitere MAZ+ Artikel

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Josefine Sack