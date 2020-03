Corona: Zwei neue Fälle im Landkreis

Dahme-Spreewald

Im Landkreis Dahme-Spreewald sind am Sonntag zwei neue Corona-Fälle bekannt geworden worden. Damit steigt die Zahl der Menschen, die im Landkreis an der Lungenkrankheit Covid 19 erkrankt sind, auf drei. Neu betroffen sind ein 44 Jahre alter Mann aus Zeuthen und ein 43 Jahre alter Mann aus Königs Wusterhausen, wie der Landkreis mitteilt.

Der 44 Jahre alte Mann aus Zeuthen befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne, er wird von seinem Hausarzt betreut. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Seine Kontaktpersonen sind ermittelt worden und befinden sich ebenfalls in Quarantäne, sagt Gesundheitsdezernent Carsten Saß. Wo sich der Betroffene angesteckt hat, ist allerdings noch unklar. Er war weder in einem Risikogebiet noch hatte er wissentlich Kontakt zu einem Reisenden.

Königs Wusterhausener hält sich in Berlin auf

Der zweite Betroffene ist zwar in Königs Wusterhausen gemeldet und zählt deshalb auch statistisch zu Dahme-Spreewald. Er wohnt aber derzeit in Berlin und befindet sich auch dort in häuslicher Quarantäne. Er war zuvor in Österreich. „Der Mann befindet sich in einem stabilen Zustand, er war seit seiner Rückkehr nicht im Landkreis“, so Carsten Saß. Auch in diesem Fall seien die Kontaktpersonen ermittelt und häuslich isoliert worden. Zuvor bereits bei einem Mann aus Lübben der neuartige Corona-Virus festgestellt worden.

In Dahme-Spreewald ist, wie andernorts auch, das gesellschaftliche Leben übers Wochenende weiter heruntergefahren worden. Am Sonntagnachmittag wurde das „Tropical Islands“ geschlossen, fast alle Veranstaltungen, die in den kommenden Tagen und Wochen stattfinden sollten, sind inzwischen abgesagt. In Zeuthen, Schönefeld, Wildau, Königs Wusterhausen, Schulzendorf, Heidesee und anderen Gemeinden wurden sämtliche politischen Sitzungen gestrichen.

Hentschel wendet sich per Video an Schönefelder

Die Stadt Mittenwalde hat alle Sprechzeiten im Rathaus eingestellt und alle Jugendclubs, Sportplätze und sonstige öffentliche Einrichtungen geschlossen. Ähnliche Regelungen gelten auch in anderen Gemeinden. Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel wandte sich mit einer Video-Botschaft an seine Einwohner und bat darum, auch Veranstaltungen mit weniger als 100 Teilnehmern zu unterlassen. Das öffentliche Leben steht ab kommender Woche nahezu still.

Der Landkreis erarbeitet derzeit in Abstimmung mit den Kommunen einen Plan für die Notbetreuung von Kindern, die greifen soll, wenn ab Mittwoch Schulen und Kitas geschlossen werden. Die Notbetreuung wird für Familien organisiert, in denen beide Eltern als Ärzte, Pfleger, Polizisten und ähnlich unabkömmlichen Berufen arbeiten und ihre Kinder nicht selbst betreuen können.

Notbetreuung wird bis Dienstag organisiert

Dafür mussten bis Sonntag alle Kommunen mindestens eine Einrichtung festlegen, in der die Notbetreuung angeboten werden kann. Welche das sein werden, werde rechtzeitig kommuniziert, sagt Carsten Saß. Die Anzahl der benötigten Plätze hänge auch von Weisungen des Landes ab. So sei derzeit noch unklar, ob Schüler bis zur sechsten oder bis zur achten Klasse betreut werden müssen. Die genauen Einrichtungen werden am Montag vom Krisenstab festgelegt.

Die Stadt Königs Wusterhausen gab schon jetzt bekannt, dass die Kinder bis auf weiteres in ihren gewohnten Einrichtungen betreut werden. Die betroffenen Eltern müssen dafür einen Antrag ausfüllen. Kinder, deren Eltern keine Genehmigung für eine Notbetreuung erhalten haben, werde der Zutritt verwehrt.

Ennullat : Alle unnötigen Gänge und Fahrten unterlassen

Königs Wusterhausens Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) wandte sich am Sonntag auch mit einem Appell an die Öffentlichkeit. Er bat die Einwohner seiner Stadt, unnötige Gänge und Fahrten zu unterlassen, Menschenansammlungen im öffentlichen wie im privaten Bereich zu meiden und Abstand zu anderen Personen zu halten. „Verlassen Sie ihr Zuhause nur bei Notwendigkeit, etwa um Lebensmittel einzukaufen, Arbeit oder Arzt aufzusuchen oder zur Betreuung gefährdeter Personen“, so Ennullat.

Im Königs Wusterhausener Rathaus wird ab Montag bis auf den Bürgerservice kein Publikumsverkehr mehr möglich sein. Nicht dringliche Vorgänge würden vorerst nicht mehr bearbeitet, so Ennullat.

Von Oliver Fischer