Coronaausbruch in Seniorenheim: 16 Bewohner und fünf Mitarbeiter positiv getestet

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in einer Pflegeeinrichtung der Awo in Königs Wusterhausen ist weiter gestiegen. Das Gesundheitsamt in Dahme-Spreewald hatte unmittelbar nach Bekanntwerden von Covid-19-Fällen in der stationären Pflegeeinrichtung der AWO-Seniorenheim Wildau GmbH am Samstag und in der Folge am Montag Rachenabstriche von insgesamt 96 Personen genommen.

Das Ergebnis ist alarmierend: Insgesamt 16 Bewohner (+14) und fünf Mitarbeiter (+1) eines Wohnbereiches wurden demnach positiv auf Corona getestet. Zwei der erkrankten Bewohner werden weiterhin im Achenbach-Krankenhaus behandelt, die übrigen befinden sich im stabilen Zustand in der Einrichtung an der Rosa-Luxemburg- Straße. Die fünf infizierten Pflegekräfte befinden sich in häuslicher Isolation.

Notfallpläne für die Betreuung

Aufgrund der Abstrichergebnisse haben am Mittwoch vier Einsatzteams der Gesundheitsbehörde zusätzliche Corona-Tests aller übrigen Bewohnern und Angestellten des Seniorenheims durchgeführt. Die ausstehenden Testergebnisse der nochmals 82 Abstriche werden in den kommenden Tagen erwartet, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises.

Seit Anfang der Woche sind alle betroffenen Wohnbereiche zu abgesonderten Quarantäne-Stationen umfunktioniert worden, in der nun ein jeweils nur begrenzter Personalstamm autark eingesetzt wird. Das Pflegepersonal arbeitet ausschließlich in medizinischer Infektionsschutzausrüstung. Die Bewohner dürfen das Heim nicht verlassen. Die Betreuung ist über Notfallarbeitspläne abgesichert. Besucher dürfen das Heim bereits seit Beginn der Pandemie nicht mehr betreten.

201 Infektionen insgesamt

Aktuell gibt es damit im Landkreis 201 Infektionen mit dem Virus Sars-Cov-2. Die meisten davon sind nach wie vor in der größten Stadt des Landkreises, Königs Wusterhausen (72), aufgetreten. Mit mehr als zehn Fällen relativ stark betroffen waren bislang zudem Zeuthen (20), Lübben (18), Schönefeld (14), Wildau (zwölf) und das Amt Schenkenländchen (zwölf) und Mittenwalde (elf).

Nach wie vor sind insgesamt sechs Todesfälle zu beklagen. Fünf Patienten befinden sich mit Symptomen der Lungenkrankheit Covid 19 in stationärer Behandlung, die übrigen Erkrankten sind in häuslicher Isolation. Es sind 152 Quarantänen verhängt worden. 210 als Verdachtsfälle eingestufte Personen warten derzeit noch auf ein Testergebnis. 113 Personen gelten inzwischen als genesen.

