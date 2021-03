Corona in Dahme-Spreewald: 12 Neuinfektionen, Lage entspannt sich weiter

Königs Wusterhausen

Derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich der Landkreis Dahme-Spreewald auf eine dritte Corona-Welle zubewegt. Die Infektionszahlen sind seit Wochen stabil auf einem niedrigen Stand, und auch in den Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen entspannt sich die Lage immer weiter.

Am Freitag meldete das Gesundheitsamt des Landkreises zwölf Neuinfektionen. Das weniger als am Freitag der Vorwoche. Deshalb sank auch die Sieben-Tages-Inzidenz erneut. Sie liegt aktuell bei 58,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Entsprechend gibt es auch sichtlich weniger Todesopfer zu beklagen als noch Anfang Februar. In der vergangenen Woche meldete das Gesundheitsamt nur noch zwei Menschen, die im Landkreis mit oder an der Lungenkrankheit Covid 19 verstorben sind. In den ersten Februarwochen waren noch bis zu 20 Corona-Tote pro Woche zu beklagen.

Ähnliches gilt für die Intensivstationen. Nach Mitteilung der Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin liegen derzeit noch drei Corona-Patienten auf einer Intensivstation des Landkreises, nur noch einer davon muss künstlich beatmet werden.

Die am stärksten betroffenen Stadt ist aktuell Königs Wusterhausen mit 46 aktiven Fällen. Ebenfalls stark betroffen sind weiterhin Lübben, Luckau und Schönefeld mit jeweils 26 aktiven Corona-Fällen. Die Gemeinde Eichwalde ist aktuell nahezu coronafrei. Dort gibt es derzeit nur noch einen aktiven Corona-Fall.

Brandenburg bereitet sich angesichts dieser Entwicklung – die sich ähnlich auch in den meisten anderen Landkreisen nachvollziehen lässt – auf weitere Öffnungen vor. Ab Montag sollen beispielsweise wieder körpernahe Dienstleistungen wie Fußpflege oder kosmetische Behandlungen angeboten werden können. Nach den Grundschulen sollen ab 15. März auch alle anderen Schüler wieder in die Schulen zurückkehren dürfen, wenn auch teilweise im Wechselunterricht. Zudem sollen – so sehen es zumindest aktuelle Pläne der Landesregierung vor – Bürgern künftig einmal pro Woche ein Schnelltest zur Verfügung stehen.

Von Oliver Fischer