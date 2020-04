Corona: 124 Betroffene – Fallzahlen steigen moderat

Dahme-Spreewald

Die Corona-Fallzahlen in Dahme-Spreewald entwickeln ich weiter moderat. Nachdem schon in den vergangenen Tage nur wenige Verdachtsfälle bestätigten, sind auch am Dienstag nur zwei neue Infektionen hinzugekommen. Damit beträgt die Zahl der nachweislich Erkrankten im Landkreis jetzt 124. Gleichzeitig stieg die Zahl der genesenen Covid-19-Patienten aus Dahme-Spreewald um fünf an. Mittlerweile gelten damit 20 Erkrankte wieder als gesund.

Neu hinzu gekommen sind am Dienstag ein Infizierter in Luckau und einer in Schönefeld. Damit haben sich in Schönefeld nun acht Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, in Luckau sind es zwei.

Knapp 200 Menschen warten noch auf Testergebnisse

Die meisten Infizierten gibt es nach wie vor in Königs Wusterhausen (39.). In Lübben sind 15 Personen infiziert, in Zeuthen 14, in Mittenwalde neun, in Wildau und in Heidesee sieben genau wie im Amt Schenkenländchen. Im Amt Unterspreewald sind bislang vier nachgewiesene Corona-Fälle bekannt, in Eichwalde, Schulzendorf und im Amt Lieberose/ Oberspreewald jeweils drei und in den Gemeinden Heideblick, Märkische Heide und Bestensee jeweils einer. Fünf der Erkrankten werden derzeit stationär im Krankenhaus betreut. Die anderen Infizierten sind zuhause in Quarantäne. Die Zahl kann sich allerdings in den nächsten Tagen noch maßgeblich verändern, denn nach wie vor warten knapp 200 Menschen mit Verdacht auf Corona-Infektion auf ihre Testergebnisse.

Zu Beginn der Osterferien hat der Landkreis noch einmal auf die Eindämmungsverordnung hingewiesen, die auch auf dem Wasser gilt. Der Landkreis Oder-Spree hatte am Wochenende in einer Allgemeinverfügung die Nutzung von Motorbooten auf den Gewässern im Landkreis untersagt. In Dahme-Spreewald sind Motorboote ausdrücklich noch gestattet, es dürfen sich aber nur Mitglieder eines Hausstandes darauf befinden und die Mindestabstände müssen gewahrt bleiben.

Von Oliver Fischer