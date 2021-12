Dahme-Spreewald

Der zwischenzeitliche Rückgang der Corona-Infektionen in Dahme-Spreewald scheint vorerst gestoppt. Am Montag verzeichnete das Landesamt für Gesundheit 154 bestätigte Neuinfektionen für den Landkreis. Damit steigt die Sieben-Tages-Inzidenz wieder an. Sie liegt nun bei 796 und damit wieder über dem kritischen Wert von 750. Ab diesem Wert gilt der Landkreis als Corona-Hotspot, was strengere Maßnahmen mit sich bringt. Die Maßnahmen – wie etwa nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte – gelten damit weiterhin.

Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona wurden am Montag nicht gemeldet. Auf den Intensivstationen des Landkreises nimmt die Belastung aber nicht ab. Am Montag wurden laut Landkreis 16 Corona-Patienten auf Intensivstationen in Dahme-Spreewald behandelt. Elf davon mussten künstlich beatmet werden.

In Eichwalde und Großziethen wird geimpft

Das mobile Impfteam des Landkreises macht in dieser Woche am Dienstag in der Radelandhalle in Eichwalde Station. Dort ist ab 10 Uhr geöffnet. Am Mittwoch wird ab 10 Uhr im Gemeindezentrum in Großziethen geimpft. Die Impfstation in der Dinter-Halle öffnet dienstags bis donnerstags jeweils ab 14 Uhr. Im A 10-Center und in der Impfstation im Terminal 5 des BER wird dienstags bis samstags geimpft. In Wildau ab 9.30 Uhr, in Schönefeld ab 10 Uhr.

Von Oliver Fischer