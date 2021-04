Dahme-Spreewald

Die Corona-Inzidenz in Dahme-Spreewald bleibt weiter stabil. Nachdem das Gesundheitsamt des Landkreises am Mittwoch 26 nachgewiesene Neuinfektionen meldete, liegt der Inzidenzwert jetzt bei 113,6. Das ist leicht höher als am Vortag. Die Inzidenz bewegt sich aber nach wie vor in dem Bereich, in dem sie seit etwa zwei Wochen liegt.

Für die Einwohner des Landkreises bedeutet das, dass sie sich auf absehbare Zeit weiter mit den Corona-Einschränkungen arrangieren müssen. Bereits am 3. April, als der Wert erstmals wieder dauerhaft die 100er-Marke passierte, hatte die Corona-Notbremse des Landes mit seinen Instrumentarien gegriffen: abendliche Ausgangssperre, Kontakteinschränkungen im privaten Bereich, Verbot von Sport in Gruppen.

Infektionsgeschehen besonders im Norden dynamisch

Mit Inkrafttreten der Bundesnotbremse am 23. April änderte sich im Grunde nicht viel. Einzig die Regeln, nach denen die Notbremse wieder außer Kraft gesetzt wird, sind etwas strenger. Damit die Einschränkungen wieder aufgehoben werden können, muss an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz von 100 unterschritten werden. Derzeit liegen fünf Brandenburger Landkreise unterhalb der kritischen Marke.

In Dahme-Spreewald ist das Infektionsgeschehen dafür allerdings trotz Impfung – hier die aktuellen Regeln zur Impfreihenfolge – noch etwas zu dynamisch. Und das gilt insbesondere für den Norden des Landkreises. Denn die meisten akut Infizierten sind aktuell in Königs Wusterhausen, Schönefeld und Wildau gemeldet. In Königs Wusterhausen, wo die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie gerade die 1000er-Marke überschritten hat, gelten derzeit fast 100 Personen als infiziert.

61 Infizierte in Schönefeld

In Schönefeld, wo die Infektionsraten zwischenzeitlich schon einmal deutlich niedriger lagen, sind es aktuell 61. Und in Wildau gelten 39 Menschen als akut infiziert. In allen anderen Gemeinden sind aktuell weniger als 30 Fälle gemeldet. Die wenigsten gibt es derzeit in Heidesee mit sechs.

Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch auch zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie auf 238.

Von Oliver Fischer