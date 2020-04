Landkreis erhält fast 30.000 Masken – aber das reicht nicht

Dahme-Spreewald

Das neuartige Coronavirus führt bei Ärzten, Pflegern und sonstigem medizinischen Personal zu einem riesigen Bedarf an Schutzausrüstung. Wie groß dieser Bedarf ist, lässt sich anhand der Zahlen abschätzen, die der Landkreis am Mittwoch veröffentlicht hat.

Demnach werden über Ostern allein rund 25.000 OP-Masken an Pflegeheime im Landkreis verteilt, dazu 3.300 FFP2-Masken, die einen Atemschutzfilter besitzen. Rund 4.000 OP-Masken und 5.000 FFP2-Masken seien zudem bereits ausgeliefert worden. Die Masken hatte der Landkreis vom Brandenburgischen Gesundheitsministerium bekommen. Es war bereits die dritte Lieferung dieser Art – aber dennoch reicht das Material nicht aus, wie auch Vizelandrätin Susanne Rieckhof einräumt. „Leider sind sämtliche Stückzahlen nur begrenzt vorhanden und beschaffbar, sodass nicht alle Einrichtungen mit Material in ausreichender Menge versorgt werden können“, sagt sie. Man kümmere sich aber täglich um weitere Lieferungen. Derzeit gehe es dabei vor allem um Pflegekittel, Desinfektion und Atemmasken.

Beschaffung läuft auf über alle Kanäle

Schon seit Wochen ist das Ordnungsamt des Landkreises bemüht, sich nicht nur auf die Zuteilungen aus Potsdam zu verlassen, sondern selbst Güter zu beschaffen. Auch das läuft aber vergleichsweise zäh. Einmal hatte private Unternehmen eine größere Menge an Schutzausrüstung gespendet, ein paar kleinere Lieferungen gab es zudem aus dem Bundeskontingent über das Land. Zu guter Letzt besorgte der Landkreis auch noch rund 1000 Liter Ethanol aus der Zuckerfabrik in Anklam, um daraus selbst Desinfektionsmittel herstellen zu können.

Das Material wird auch künftig gebraucht werden, die aktuellen Entwicklungen scheinen dem medizinischen Personal aber zumindest eine Atempause zu verschaffen. Denn die Zahl der genesenen Patienten steigt im Landkreis inzwischen deutlich schneller als die Zahl neuer Infizierter. Allein am Mittwoch wurden zehn Erkrankte als wieder genesen gemeldet. Damit gelten 30 Patienten als geheilt.

Vier Neuinfektionen bestätigt

Neu bestätigt worden sind derweil vier Infektionen: eine in Schönefeld, eine im Amt Schenkenländchen, eine im Amt Unterspreewald und eine in Luckau. Damit sind insgesamt 128 Infektionen im Landkreis nachgewiesen, die meisten davon in Königs Wusterhausen. Drei Patienten sind in den vergangenen Tagen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Alle hatten Vorerkrankungen.

Der Landkreis weist darauf hin, dass die Fieberambulanzen über die Osterfeiertage nur eingeschränkt genutzt werden kann. Das Ärztehaus in Wildau ist nicht geöffnet. Im Königs Wusterhausener Achenbachkrankenhaus werden aber weiter täglich zwischen 10 und 12 Uhr Menschen mit Verdacht auf eine Corona-Infektion getestet.

