Dahme-Spreewald

Die Zahl der Corona-Infektionen in Dahme-Spreewald geht weiterhin langsam zurück. Allerdings liegt sie noch immer deutlich über dem Brandenburger Durchschnitt. Am Freitag wurden 302 Neuinfektionen gemeldet. Damit liegt die Inzidenz in LDS nun bei 904. Zum Vergleich: Die Inzidenz im ganzen Land betrug 670. Nur die südlicher gelegenen Landkreise verzeichnen derzeit noch mehr Fälle.

Das Landesamt für Gesundheit meldete am Freitag zudem zwei weitere Tote im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Damit sind seit Anfang September inzwischen 26 Menschen im Landkreis an oder mit Covid 19 gestorben. Insgesamt verzeichnet der Landkreis 279 Corona-Tote seit Beginn der Pandemie.

Inzidenz bei Kindern geht zurück

Die leichte Entspannung in der am stärksten betroffenen Altersgruppe der Kinder zwischen 5 und 14 Jahren setzt sich derweil fort. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank in dieser Altersgruppe erneut und liegt nun bei gut 2.200 Fällen auf 100.0000 Kinder und sieben Tage gerechnet. Vor einer Woche lag der Wert noch bei deutlich über 3.000.

Im Landkreis werden in am Freitag und Sonnabend mehrere Impfaktionen ohne Termin angeboten. Am 3. Dezember zwischen 14 und 16 Uhr impfen die Ärzte Maack und Kieckebusch vor dem Ärztezentrum in Halbe. Das mobile Team der Johanniter-Unfall-Hilfe impft am 4. Dezember ab 9 Uhr im Rathaus Schönefeld. Ebenfalls am 4. Dezember gibt es ab 9 Uhr eine große offene Impfaktion im Evangelisch-Freikirchlichen Gemeindezentrum in Zeesen und eine weitere ab 9 Uhr im Bürgertreff in Halbe.

Von Oliver Fischer