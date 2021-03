Die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis steigt, der Inzidenzwert bleibt dennoch stabil. Zudem hat das Gesundheitsamt bisher 41 Fälle der britischen und südafrikanischen Corona-Mutationen nachgewiesen. Vor einer Woche waren es noch 17 Fälle. Zusätzlich zu den Impfungen in den Zentren, werden seit dieser Woche auch Termine in Arztpraxen in Brandenburg vergeben.