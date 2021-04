Dahme-Spreewald

Es war absehbar: Der Inzidenzwert in Dahme-Spreewald ist wieder gestiegen. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt eine 7-Tage-Inzidenz von 105,4. Der Wert bezieht sich auf die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet. Zwar muss der Kreis somit vorerst noch nicht die Corona-Notbremse ziehen und Lockerungen zurücknehmen, doch die Lage bleibt ernst.

Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt 54 Neuinfektionen mit Sars-Cov-2. So viele gemeldete Fälle an einem Tag hatte es zuletzt im Januar gegeben. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 5795 Menschen in Dahme-Spreewald nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 5239 gelten als genesen. Als aktuell infiziert sind derzeit 334 Personen gemeldet, davon müssen 36 stationär behandelt werden. Am Donnerstag meldete das Amt keine Todesopfer.

Dahme-Spreewald hat Biontech-Kontingent

Ein Blick in das Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (Divi) zeigt: Derzeit befinden sich neun Personen auf einer von fünf Intensivstationen des Kreises, vier davon müssen künstlich beatmet werden. Insgesamt stehen Dahme-Spreewald 36 Intensivbetten zur Verfügung, auf denen Patienten beatmet werden können, sechs sind aktuell noch frei.

Wie die MAZ bereits berichtete, verfügt der Landkreis mittlerweile über ein eigenes Kontingent des Corona-Impfstoffs von Biontech. Die Impfdosen kamen vor etwas mehr als zwei Wochen in Dahme-Spreewald an und sollten zunächst an immobile Menschen über 80 gehen, die die Strecke zum Impfzentrum nicht bewältigen mehr können.

Ostern bleibt Impfzentrum geschlossen

Nun kann die Kreisverwaltung eine erste Bilanz ziehen: Nach Angaben des Kreissprechers Michael Janek wurden mehr als 1000 Menschen bereits durch den Landkreis geimpft, die Initiative sei auf große Dankbarkeit gestoßen. „Das Impfangebot wurde zu 100 Prozent abgerufen“, so Janek.

Über die Ostertage bleibt das Impfzentrum Schönefeld (bis auf Karsamstag) geschlossen. Auch an den Feiertagen gilt: Wer Corona-Symptome wie Husten oder Fieber hat, sollte nicht eigenständig losziehen, sondern zunächst telefonisch Kontakt mit einem Arzt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117 aufnehmen.

Von Johanna Apel