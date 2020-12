Dahme-Spreewald

Die Corona-Lage im Landkreis Dahme-Spreewald hat sich in den vergangenen Tagen erneut zugespitzt. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt des Landkreises 72 Neuinfektionen. So viele gab es an einem Tag bislang noch nie. Zudem gab es einen weiteren Todesfall. Verstorben ist ein weiterer Patient aus Königs Wusterhausen. Damit steigt die Zahl der Menschen, die im Landkreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, auf 19. Zudem werden im Landkreis auch langsam die Intensivbetten knapp.

Weder die zunehmenden Erkrankungen noch die starke Zunahme der Todesfälle lassen sich laut Kreisverwaltung auf einzelne Ausbruchsgeschehen zurückführen. Alle Städte, Gemeinden und Ämter sind aktuell von Neuinfektionen betroffen. In Königs Wusterhausen, Luckau und dem Amt Unterspreewald sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden jeweils acht oder mehr neue Corona-Infektionen bekannt geworden.

Seit Montatsanfang neun Menschen mit Covid gestorben

Auch die Todesrate explodiert förmlich. Seit Monatsanfang sind im Landkreis bereits neun Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben. Die meisten davon seien älter als 70 Jahre alt gewesen, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Die Todesfälle lassen sich aber nicht mit Ausbrüchen in bestimmten Einrichtungen in Verbindung bringen. Einige der Verstorbenen seien zuvor sogar zu Hause behandelt worden.

Von Mittwoch auf Donnerstag ist die Zahl der Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus liegen, auch noch einmal drastisch angestiegen. Während am Mittwoch 34 Patienten in einer der fünf Klinken im Landkreis behandelt wurden, waren es am Donnerstag schon 44. Acht davon werden laut der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin in einer Intensivstation behandelt. Einer davon wird aktuell beatmet.

Nur noch drei Intensivbetten verfügbar

Da parallel auch noch andere Erkrankungen intensivmedizinisch behandelt werden müssen, werden im Landkreis langsam die Kapazitäten auf den Intensivstationen knapp. Laut DIVI sind derzeit noch drei Intensivbetten im Landkreis verfügbar.

Die höchsten Fallzahlen weisen im Landkreis aktuell die Gemeinden Schönefeld, Königs Wusterhausen, Luckau und das Amt Unterspreewald auf. Im Amt Unterspreewald sind 28 Menschen akut mit dem Corna-Virus infiziert, in den anderen drei Gemeinden sind es jeweils mehr als 30.

Von Oliver Fischer