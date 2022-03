Corona in Dahme-Spreewald: 805 neue Infektionen am Dienstag

Dahme-Spreewald

Am Dienstag wurden im Landkreis Dahme-Spreewald insgesamt 805 neue Coronafälle gemeldet, die Dunkelziffer könnte deutlich höher liegen. Damit steigt auch die Inzidenz wieder auf 1.664,0 (zuvor lag die Inzidenz bei 1.540,5). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona ist auf 375 angestiegen. Der Landkreis warnte in einer Pressemitteilung bereits vor einer zunehmenden Sterblichkeit und einer erhöhten Inzidenz unter vor allem älteren Menschen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in Dahme-Spreewald insgesamt 44 088 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Im Augenblick werden 42 Personen mit Corona stationär behandelt. Drei Corona-Patienten befinden sich auf Intensivstationen, einer wird invasiv beatmet. Auf www.dahme-spreewald.info/de/Aktuelles/Informationen_zum_Coronavirus/58807.html gibt es zahlreiche Informationen zu der Impfung, Testungen und den aktuell geltenden Bestimmungen im Landkreis. In Dahme-Spreewald besteht außerdem eine Corona-Hotline für Bürgeranfragen unter der Telefonnummer 03375/ 26 21 46. Diese ist von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 Uhr bis 14 Uhr zu erreichen.

Von MAZonline